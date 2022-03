Mapa rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Generał Waldemar Skrzypczak o ruchach wojsk

Generał Skrzypczak: to wizyta bardzo ryzykowna

Wyjazd delegacji do Kijowa skomentował w rozmowie z TVN24 były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak. Oceniał, że to "potrzebna" wizyta. - Wydaje się, że to jest bardzo ważne z punktu widzenia pozycji Ukrainy dla Unii Europejskiej, a jednocześnie jest to wizyta bardzo ryzykowna, bo to jest teatr wojny - dodał.