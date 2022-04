Szef MSW Ukrainy: gdziekolwiek było rosyjskie wojsko, uwieczniamy ten sam obraz

To zbrodnia, która wypełnia kryteria ludobójstwa - powiedział prezydent RP Andrzej Duda w wywiadzie dla CNN, odnosząc się do masakry w Buczy na Ukrainie. Jak dodał, celem rosyjskiej inwazji jest likwidacja narodu ukraińskiego. Andrzej Duda odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy zgadza się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który określił te zbrodnię mianem ludobójstwa.



"Trudno się temu oprzeć (...) To zbrodnia, która wypełnia kryteria ludobójstwa, zwłaszcza jeśli spojrzy się na kontekst różnych rozmów, które są prowadzone" - powiedział prezydent. Jak dodał, rosyjska narracja o "denazyfikacji" Ukrainy jest pretekstem do popełniania masakr, a celem inwazji jest "w jakimś stopniu likwidacja ukraińskiego narodu".