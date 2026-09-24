Nie żyje postrzelony policjant. Podejrzany 33-latek aresztowany. "Przyznał się"
- Przedstawiono zarzuty. Podejrzany przyznał się, złożył wyjaśnienia - przekazał w sobotę po zakończeniu posiedzenia aresztowego Sebastian Woźniak, prokurator rejonowy z Bolesławca. Zastrzegł, że na razie nie będzie informował na temat treści wyjaśnień z uwagi na dobro śledztwa.
Zdradził natomiast, że podejrzany Mariusz G. był wcześniej karany w Polsce "za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu" i w Niemczech - za nielegalne posiadanie broni i obrót nią.
Nie żyje policjant z Bolesławca
O śmierci sierżanta 29-letniego Natana Sieronia, policjanta Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, policja poinformowała późnym wieczorem w piątek. Podano, że Sieroń został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym. "Odszedł, pełniąc służbę do końca - wierny słowom roty ślubowania: 'nawet z narażeniem życia'" - napisano.
"Był funkcjonariuszem pionu kryminalnego, który od niespełna dwóch lat z zaangażowaniem pełnił służbę i każdego dnia stawał po stronie prawa, niosąc pomoc oraz dbając o bezpieczeństwo innych. Służba była dla Niego zobowiązaniem i odpowiedzialnością, którą wypełniał z oddaniem i poświęceniem" - dodano.
Zarzuty i wniosek o areszt
W piątek mężczyzna podejrzany o postrzelenie policjanta został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na wykonującego czynności służbowe funkcjonariusza policji.
"Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Złożył wyjaśnienia" - poinformowała w piątek Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Prokuratura złożyła wniosek o trzy miesiące tymczasowego aresztu. Dzień później sąd przychylił się do tego wniosku.
Strzały w czasie interwencji
Do postrzelenia policjanta doszło w czwartek, 24 września około 11 w Kraśniku Górnym. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu pojechali sprawdzić jedną z posesji, ponieważ mieli informacje, że mogą znajdować się tam przedmioty pochodzące z kradzieży.
"Po przybyciu na miejsce policjanci rozpoczęli czynności procesowe z udziałem zastanych tam osób. W tym czasie do domu powrócił 33-letni mężczyzna, który oddał do jednego z funkcjonariuszy policji dwa strzały z broni palnej, raniąc policjanta w głowę, po czym zaczął uciekać. Został zatrzymany w trakcie pościgu" - podała Ewa prokurator Węglarowicz-Makowska.
Jak przekazała policja, "funkcjonariusze również oddali strzały, sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany".
Policjant był w ciężkim stanie
Ranny 28-letni funkcjonariusz policji został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Jak przekazała Justyna Sochacka, rzeczniczka LPR, mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala w Legnicy.
- Pacjent (...) był operowany neurochirurgicznie, bezpośrednio po zabiegu trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Stan pacjenta pozostaje pomimo działań lekarskich i pielęgniarskich cały czas bardzo ciężki. To była rana postrzałowa głowy - mówił lekarz Rafał Gałuszka z wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Legnicy.