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Nie żyje postrzelony policjant. Podejrzany 33-latek aresztowany. "Przyznał się"

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Nie żyje policjant, 33-latek usłyszał zarzuty
Nie żyje policjant. Doprowadzenie podejrzanego do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Nie żyje policjant Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, który został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym. 33-letni mężczyzna, podejrzany o postrzelenie policjanta, usłyszał w piątek zarzuty. W sobotę sąd zdecydował o tymczasowym areszcie.

- Przedstawiono zarzuty. Podejrzany przyznał się, złożył wyjaśnienia - przekazał w sobotę po zakończeniu posiedzenia aresztowego Sebastian Woźniak, prokurator rejonowy z Bolesławca. Zastrzegł, że na razie nie będzie informował na temat treści wyjaśnień z uwagi na dobro śledztwa.

Zdradził natomiast, że podejrzany Mariusz G. był wcześniej karany w Polsce "za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu" i w Niemczech - za nielegalne posiadanie broni i obrót nią.

Nie żyje policjant z Bolesławca

O śmierci sierżanta 29-letniego Natana Sieronia, policjanta Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, policja poinformowała późnym wieczorem w piątek. Podano, że Sieroń został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym. "Odszedł, pełniąc służbę do końca - wierny słowom roty ślubowania: 'nawet z narażeniem życia'" - napisano.

"Był funkcjonariuszem pionu kryminalnego, który od niespełna dwóch lat z zaangażowaniem pełnił służbę i każdego dnia stawał po stronie prawa, niosąc pomoc oraz dbając o bezpieczeństwo innych. Służba była dla Niego zobowiązaniem i odpowiedzialnością, którą wypełniał z oddaniem i poświęceniem" - dodano.

Zarzuty i wniosek o areszt

W piątek mężczyzna podejrzany o postrzelenie policjanta został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na wykonującego czynności służbowe funkcjonariusza policji.

"Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Złożył wyjaśnienia" - poinformowała w piątek Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Prokuratura złożyła wniosek o trzy miesiące tymczasowego aresztu. Dzień później sąd przychylił się do tego wniosku.

Strzały w czasie interwencji

Do postrzelenia policjanta doszło w czwartek, 24 września około 11 w Kraśniku Górnym. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu pojechali sprawdzić jedną z posesji, ponieważ mieli informacje, że mogą znajdować się tam przedmioty pochodzące z kradzieży.

"Po przybyciu na miejsce policjanci rozpoczęli czynności procesowe z udziałem zastanych tam osób. W tym czasie do domu powrócił 33-letni mężczyzna, który oddał do jednego z funkcjonariuszy policji dwa strzały z broni palnej, raniąc policjanta w głowę, po czym zaczął uciekać. Został zatrzymany w trakcie pościgu" - podała Ewa prokurator Węglarowicz-Makowska.

Policjant postrzelony podczas akcji
Policjant postrzelony podczas akcji
Źródło zdjęcia: TVN24

Jak przekazała policja, "funkcjonariusze również oddali strzały, sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany".

Policjant był w ciężkim stanie

Ranny 28-letni funkcjonariusz policji został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Jak przekazała Justyna Sochacka, rzeczniczka LPR, mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala w Legnicy.

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Postrzelony policjant przeszedł operację
Źródło: TVN24

- Pacjent (...) był operowany neurochirurgicznie, bezpośrednio po zabiegu trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Stan pacjenta pozostaje pomimo działań lekarskich i pielęgniarskich cały czas bardzo ciężki. To była rana postrzałowa głowy - mówił lekarz Rafał Gałuszka z wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Legnicy.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
dolnośląskiePolicja
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