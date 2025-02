1075 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę. Liczba ofiar śmiertelnych ataku rakietowego sił rosyjskich na Połtawę wzrosła do 14. Wśród ofiar są dzieci. Władze obwodu wołgogradzkiego w Rosji poinformowały o "zmasowanym" ataku dronów na rafinerię. Celem bezzałogowców były także inne obiekty. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataku rakietowego w wyniku sobotniego ataku rakietowego sił rosyjskich na Połtawę w środkowo-wschodniej Ukrainie . Wśród ofiar jest troje dzieci. Rannych zostało co najmniej 20 osób. W mieście ogłoszono trzydniową żałobę. Rosjanie przeprowadzili atak na Połtawę z zastosowaniem rakiet, odpalonych z bombowców Tu-22 i Tu-95 oraz dronów uderzeniowych. Jeden z pocisków uderzył w pięciokondygnacyjny blok, rujnując całą klatkę schodową.

> Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer uda się do Brukseli, gdzie będzie apelował o zwiększenie presji Europy na Rosję, aby "zmiażdżyć machinę wojenną" Władimira Putina w czasie, gdy pojawiają się oznaki słabnięcia rosyjskiej gospodarki - ogłosiło biuro premiera. Starmer, który nawołuje do "resetu" w relacjach z Unią Europejską po brexicie, spotka się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO , a następnie zje kolację z przywódcami 27 krajów członkowskich UE. Będzie to pierwsze tego typu spotkanie od opuszczenia UE przez Wielką Brytanię.

> Dwóch ukraińskich żołnierzy usłyszało w niedzielę zarzuty zabójstwa oficera wojskowego w centralnej części Połtawy. Jak przekazuje agencja Reutera, sprawcy uciekli, ale zostali zatrzymani po kilku godzinach. W swojej depeszy zaznacza, że Ukraina mierzy się z niedoborem żołnierzy na froncie. Żeby walczyć z tym problemem, Kijów organizuje przymusowe wcielenia do wojska, co znacząco pogorszyło morale wśród obrońców.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprosił sekretarza stanu USA Marca Rubio, by złożył wizytę w jego kraju i sam przekonał się, co uczyniła tam Rosja. Była to odpowiedź na opinię Rubia, że dla osiągnięcia pokoju w Ukrainie potrzebne są ustępstwa ze strony Moskwy i Kijowa. Zełenski w wywiadzie dla Associated Press mówił, że "wojna cofnęła Ukrainę o 100 lat".