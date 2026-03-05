Chcą pomocy Ukrainy na Bliskim Wschodzie. "Prośby również z USA"

Marek Magierowski: wojna z Iranem potrwa kilka miesięcy i będzie kosztowna Źródło: Fakty po Faktach TVN24

- To nasz wspólny interes - pomóc ludziom się chronić. Pomóc także w szybszym przywróceniu stabilności w krytycznie ważnych dostawach. Partnerzy zwracają się do nas, do Ukrainy, abyśmy pomogli w ochronie przed Shahedami - ekspertyzą i realnymi działaniami. Takie prośby napłynęły również ze strony amerykańskiej - zdradził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środowym przemówieniu. Rosja od lat wykorzystuje irańskie drony Shahed w atakach na Ukrainę.

- Obecnie, w tych dniach, rozmawiałem z liderami Emiratów, Kataru, Bahrajnu, Jordanii i Kuwejtu. Odbędą się jeszcze rozmowy z innymi liderami regionalnymi. Koordynujemy działania również z naszymi partnerami w Europie - mówił.

Fragmenty zestrzelonego drona Shahed nad Ukrainą Źródło: Oleksii Samsonov /Global Images Ukraine / Getty Images

Zełenski: pomagamy w obronie przed wojną tym, którzy pomagają nam

W ocenie ukraińskiego prezydenta każdy, kto zetknął się z atakami ze strony Iranu, stoi przed niezwykłym wyzwaniem - Shahedami, które trudno zestrzelić, gdy nie ma odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i adekwatnej broni.

- Oczywiście każda nasza pomoc będzie możliwa tylko pod warunkiem, że nie osłabi naszego własnego bezpieczeństwa w Ukrainie i że będzie inwestycją w nasze możliwości dyplomatyczne: pomagamy w obronie przed wojną tym, którzy pomagają nam, Ukrainie, przybliżać godne zakończenie wojny. Pracujemy na rzecz pokoju i realnego bezpieczeństwa - stwierdził prezydent.

Wcześniej stacja CNN podała, że przedstawiciele administracji USA przyznają, iż irańskie drony Shahed stanowią większe zagrożenie, niż zakładano. Podkreślono, że amerykańska obrona powietrzna nie będzie w stanie przechwytywać wszystkich.

Ukraina może wysłać ekspertów na Bliski Wschód

W poniedziałek szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, że jego kraj może wysłać specjalistów ds. dronów na Bliski Wschód i podzielić się swoimi możliwościami i wiedzą specjalistyczną, aby pomóc w zestrzeliwaniu irańskich Shahedów, jeśli partnerzy Kijowa pomogą doprowadzić do zawieszenia broni w wojnie z Rosją.

Sybiha podkreślił, że skuteczność Ukrainy w neutralizowaniu irańskich dronów Shahed osiągnęła 90 procent, częściowo dzięki wykorzystaniu dronów przechwytujących produkcji krajowej.

Opracował Kuba Koprzywa