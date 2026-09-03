Świat W piątek ważny dzień dla Giorgii Meloni. Od lat nikt tego nie dokonał Maciej Wacławik |

Trump mówił, że Meloni jest "świetnym premierem". Teraz "jest nieakceptowalna" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

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Giorgia Meloni w piątek (4 września) planuje zorganizować wiec z okazji 1413 dni jej rządu. Polityczce, która została premierką w październiku 2022 roku, zależy na pokazaniu trwałości koalicji, jako jednego ze swych największych osiągnięć - przekazała agencja Reuters.

Dotychczasowym rekordzistą jest drugi rząd Silvio Berlusconiego, który przetrwał 1412 dni. Słynące z niestabilności politycznej Włochy po zmianie 68 rządów w ciągu 80 lat "okazały się znacznie bardziej stabilne w okresie globalnych zawirowań niż Francja, która od jesieni 2022 roku miała pięciu premierów czy Wielka Brytania, która zmieniła czterech" - pisze Reuters.

Największe osiągnięcie i porażki

Największe osiągnięcie Meloni? Analitycy są zgodni: przywrócenie zaufania do chwiejnych finansów publicznych Włoch, obciążonych ogromnym długiem. Agencja zauważa, że szefowa włoskiego rządu podjęła jednak niewiele wysiłków na rzecz reformy nieefektywnej administracji publicznej, ochrony zdrowia i systemu edukacji, zaś pomysły reform instytucjonalnych rządu, w tym powierzenia większych uprawnień premierowi, zakończyły się fiaskiem.

Meloni uniknęła ambitnych zmian, skupiła się za to na kwestiach dotyczących prawa i imigracji. Liczba osób, które przybyły do kraju, spadła z ponad 150 tysięcy w 2023 roku do 66 tysięcy w roku ubiegłym.

Redagował AM