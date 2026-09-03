Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

W piątek ważny dzień dla Giorgii Meloni. Od lat nikt tego nie dokonał

|
Giorgia Meloni podczas wydarzenia "1946-2026. Głos kobiet" z okazji 80. rocznicy referendum
Trump mówił, że Meloni jest "świetnym premierem". Teraz "jest nieakceptowalna"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rząd Giorgii Meloni w piątek stanie się najdłużej urzędującym gabinetem w powojennej historii Włoch. Co udało się osiągnąć w ciągu niespełna czterech lat?

Giorgia Meloni w piątek (4 września) planuje zorganizować wiec z okazji 1413 dni jej rządu. Polityczce, która została premierką w październiku 2022 roku, zależy na pokazaniu trwałości koalicji, jako jednego ze swych największych osiągnięć - przekazała agencja Reuters.

Dotychczasowym rekordzistą jest drugi rząd Silvio Berlusconiego, który przetrwał 1412 dni. Słynące z niestabilności politycznej Włochy po zmianie 68 rządów w ciągu 80 lat "okazały się znacznie bardziej stabilne w okresie globalnych zawirowań niż Francja, która od jesieni 2022 roku miała pięciu premierów czy Wielka Brytania, która zmieniła czterech" - pisze Reuters.

Największe osiągnięcie i porażki

Największe osiągnięcie Meloni? Analitycy są zgodni: przywrócenie zaufania do chwiejnych finansów publicznych Włoch, obciążonych ogromnym długiem. Agencja zauważa, że szefowa włoskiego rządu podjęła jednak niewiele wysiłków na rzecz reformy nieefektywnej administracji publicznej, ochrony zdrowia i systemu edukacji, zaś pomysły reform instytucjonalnych rządu, w tym powierzenia większych uprawnień premierowi, zakończyły się fiaskiem.

Meloni uniknęła ambitnych zmian, skupiła się za to na kwestiach dotyczących prawa i imigracji. Liczba osób, które przybyły do kraju, spadła z ponad 150 tysięcy w 2023 roku do 66 tysięcy w roku ubiegłym.

Redagował AM

Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
Czarno na białym
17 min
pc
Jak wkurzyć najspokojniejszy naród świata? Zapytajcie Trumpa
Michał Sznajder
40 min
pc
Pisała do papieża. "Nie wiedziała, że skrywał jeden z największych sekretów świata"
Marcin Gutowski
Udostępnij:
Tagi:
WłochyGiorgia MeloniSilvio Berlusconi
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Dachowanie pojazdu w Alejach Jerozolimskich (Warszawa)
Dachował samochód. Trzy osoby w szpitalu, w tym dwoje dzieci
Magdalena Gruszczyńska
Wyrok sądu w sprawie pedofila z Bemowa (zdjęcie ilustracyjne)
Molestował nieletnich, miał ukryte kamery. Skazany na 16 lat więzienia
WARSZAWA
Projekt elektrowni SMR BWRX-300
Orlen nie spieszy się z inwestycją w małe reaktory. Czeka na pieniądze z PFR
BIZNES
imageTitle
Ekspresowa Świątek. Polka pewnie w trzeciej rundzie
EUROSPORT
Zrzut ekranu 2026-09-3 o 17
Świadkowie sygnalizowali kierowcy, by wyłamał rogatkę. Nie zrobił tego
Trójmiasto
imageTitle
Ważna data do kalendarza. Kiedy Polki zagrają półfinał mistrzostw Europy
Najnowsze
CHIP GPU KOMPUTER UKLAD SCALONY shutterstock_1207848199
Wielka transakcja na rynku AI
BIZNES
Ambasadr Rosji wychodzi z MSZ
Ambasador Rosji wezwany do MSZ. Krótki komentarz po wyjściu
Polska
J.D. Vance
Czy nadchodzą czasy ostateczne? Vance zabrał głos
Świat
imageTitle
Spektakularny triumf Polek. Zagrają o medale mistrzostw Europy
EUROSPORT
Przemysław Kral i Sylwester Suszek
Największa taka afera od lat. Kto jest kim
Łukasz Figielski
W piątek w części Polski spodziewane są nawalne opady deszczu
Czekają nas nawałnice. Idzie załamanie pogody
METEO
Łukasz Gibała
Rzutem na taśmę zebrał podpisy. Gibała powalczy o prezydenturę Krakowa
Kraków
Rafał Zaorski wyprowadzany z siedziby delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach
Trzy osoby z zarzutami. Wśród nich Rafał Zaorski
Filip Czerwiński
19-latek zatrzymany po zabójstwie w Kędzierzynie-Koźlu
19-latek przyznał się do zabójstwa kobiety, został aresztowany
Opole
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Polsko-czeski projekt. Podpisano porozumienie
BIZNES
Granica polsko-białoruska (Kopczany, 23.08.2021)
Ograniczenie lotów na wschodniej granicy Polski odnowione
Polska
imageTitle
Tak relacjonowaliśmy mecz Polek o półfinał ME
EUROSPORT
Kokaina za blisko 20 mln zł przechwycona w porcie w Gdyni
Kokaina warta 20 milionów w kontenerach z Brazylii
Trójmiasto
imageTitle
Ważna decyzja Roberta Korzeniowskiego. Ambitne plany dotyczące PKOl
EUROSPORT
W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ruszył proces żołnierza oskarżonego o atak maczetą
Żołnierz oskarżony o atak maczetą. "Sytuacja była ekstremalna"
Alicja Glinianowicz
Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz w Sejmie
Jak Krystyna Pawłowicz neguje swoją polityczną przeszłość
Szymon Rębowski
Miał zawał (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zawał. Stał pod drzwiami szpitala i naciskał dzwonek, nikt nie otworzył
Lublin
Chińskie samochody elektryczne
Elektryki w odwrocie. Udział aut na baterie w polskim rynku mocno w dół
BIZNES
Pracownicy szpitala w Sanoku przyszli na sesję rady powiatu sanockiego. Mówili o swoich obawach w sprawie szpitala
Kryzys w szpitalu. Cięcia pensji, zwolnienia i bunt pracowników
Martyna Sokołowska
Wypadek na autostradzie A1
Tragiczny wypadek na A1. Areszt dla kierowcy
Katowice
23-latek miał podawać się za pracownika banku (zdjęcie ilustracyjne)
Pozew w związku z zasadami śledzenia w aplikacjach
BIZNES
Kraty, więzienie
Matka oskarżona o molestowanie syna i sprzedaż nagrań
Rzeszów
Pędziła 172 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym
Wracała po telefon. Jechała tak szybko, że straciła prawo jazdy
Opole
Rafał Zaorski wyprowadzany z siedziby delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach
Trzy osoby zatrzymane. Zakończyły się czynności w prokuraturze
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica