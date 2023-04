Szokująco wysoki mandat i trzy lata więzienia. Włochy wprowadzają nowe kary za niszczenie zabytków

Tym, którzy niszczą nasze dziedzictwo artystyczne, nie może uchodzić to na sucho - napisała w mediach społecznościowych premier Włoch Giorgia Meloni. Władze kraju zapowiadają walkę z wandalizmem. Osoby niszczące zabytki i dobra kultury zapłacą mandaty w wysokości nawet 60 tys. euro. W ostatnich tygodniach członkowie ruchu Ostatnie Pokolenie zbulwersowali opinię publiczną, oblewając farbą Palazzo Vecchio we Florencji.

Włoski rząd 11 kwietnia zatwierdził projekt rozporządzenia przewidującego kary w wysokości od 20 tys. do 60 tysięcy euro (równowartość od 92 tys. do 276 tys. złotych - red.) za niszczenie zabytków i dóbr kultury, oblewanie ich farbą i podobne czyny - poinformowała agencja ANSA. To reakcja na serię incydentów, nazwanych "ekowandalizem", których sprawcami byli obrońcy środowiska z ruchu przeciwników paliw kopalnych.