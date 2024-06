Skakali po zabytkach Matery

Nie jest jasne, jak stary jest uszkodzony budynek, jednak całe historyczne centrum miasta wpisane jest na listę UNESCO. Centrum to, zwane Sassi, uznaje się za jedno z najstarszych nieprzerwanie zamieszkałych miejsc na świecie. Według części badaczy, Matera jest zamieszkana już od paleolitu, czyli od 12 tysięcy lat, co czyni ją najstarszym miastem Europy. Leżące dziś na jej terenie budynki liczą setki, a w niektórych przypadkach nawet tysiące lat. Także poza Sassi znajduje się w Materze wiele zabytkowych budowli.

"Naprawdę bardzo was lubię. Ale przykro się ogląda, jak niszczycie cudze budynki, chowacie dowody i uciekacie. Powinniście zapłacić (za zniszczenia)" - stwierdza inny komentujący. "Nawet jeśli warunki w Materze są szalone, nie powinna być ona używana do parkouru. Ten kamień mógł być tam przed odkryciem Ameryki lub nawet wcześniej. To miasto nie zostało wpisane na listę dziedzictwa UNESCO bez powodu. Sam uprawiam parkour od 8 lat. Powinniśmy cieszyć się naszą dyscypliną tak bardzo, jak to możliwe, ale powinniśmy też uważać, gdzie skaczemy, nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale także ze względu na poszanowanie kultury i historii" - dodał jeden z użytkowników Instagrama, gdzie Team Phat również zamieściło krótki fragment wideorealcji z Matery.