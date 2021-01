"W tym kryzysie grozi nam, że stracimy kontakt z rzeczywistością"

We wtorek we włoskim Senacie odbywa się debata nad wotum zaufania dla rządu Giuseppe Contego. Premier oświadczył, że pandemia COVID-19 zmusza do jedności w kraju, także w rządzie. - Nigdy wcześniej jak w obecnym okresie polityka nie była tak wezwana do realizacji swej najszlachetniejszej misji - mówił.