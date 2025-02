"Cały naród wyraża solidarność". Znany aktor ze sceny wsparł prezydenta

Roberto Benigni, włoski aktor, komik, reżyser i laureat Oscara, wsparł ze sceny festiwalu piosenki w San Remo prezydenta Sergio Mattarellę. - Jesteśmy dumni, że pan nas reprezentuje, jesteśmy dumni z pana godności i człowieczeństwa - powiedział Benigni. Była to reakcja na wypowiedź rzeczniczki rosyjskiego MSZ.

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa nazwała "bluźnierczymi wymysłami" słowa prezydenta Włoch Sergio Mattarelli. Na początku lutego w przemówieniu w Marsylii oświadczył on: - Zamiast współpracy przeważyło kryterium dominacji. Doszło do wojen w celu podbojów. Taki był projekt Trzeciej Rzeszy w Europie. Dzisiejsza rosyjska agresja na Ukrainę jest tej natury.

"To osoba nadzywczajna"

- To osoba nadzwyczajna. Panie prezydencie, jesteśmy zawsze blisko pańskich słów. Nie słyszeliśmy nigdy, by powiedział pan coś, co nie było prawdą i pokojem. Jesteśmy dumni, że pan nas reprezentuje, z pana godności i człowieczeństwa - oświadczył wśród braw Benigni.