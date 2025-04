700 mieszkańców, 23 listy wyborcze. Bo można dostać dodatkowy urlop

Senerchia w południowych Włoszech Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W miejscowości Senerchia na południu Włoch w wyborach samorządowych zarejestrowano 23 listy wyborcze. Miejscowość liczy około 700 mieszkańców. Kandydaci z innych regionów rejestrują się z jednego powodu.

Kluczowe fakty: W Senerchii w południowych Włoszech 25 i 26 maja obędą się wybory samorządowe.

W miasteczku liczącym 700 mieszkańców zarejestrowano 23 listy wyborcze, na których znaleźli się głównie kandydaci zameldowani w innych regionach.

Mają do tego startu szczególną motywację.

Około 700 mieszkańców i 23 listy wyborcze z kandydatami w wyborach samorządowych we włoskiej miejscowości. Okazuje się, że zdecydowana większość osób, mieszkających w innych gminach, a nawet regionach, kandyduje po to, by skorzystać z prawa do płatnego urlopu.

Przed wyborami, które odbędą się 25 i 26 maja, ogłoszono w Senerchii rekordową liczbę 23 list kandydatów. Tylko na dwóch z nich figurują wyłącznie mieszkańcy tego miasteczka w regionie Kampania. "Jedynkami" na nich są kandydaci na burmistrza, reprezentujący dotychczasową koalicję i opozycję.

Większość zameldowana gdzie indziej

Na pozostałych 21 listach kandydatów są przede wszystkim osoby zameldowane w innych miejscowościach i regionach. Zgodnie z przepisami, kandydatom w wyborach przysługuje 30-dniowy płatny urlop i to jest główną motywacją startu.

W gminach liczących mniej niż tysiąc mieszkańców nie ma obowiązku zbierania podpisów, by móc złożyć listy.

Jak odnotowały włoskie media, podobna sytuacja ma miejsce w pobliskim miasteczku Castelnuovo di Conza. Tam około 560 mieszkańcom przedstawiono 13 list wyborczych.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo