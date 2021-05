Silvio Berlusconi "jest poważnie chory"

Przed sądem w Mediolanie trwa proces dotyczący Silvio Berlusconiego, któremu postawiono zarzuty korupcji sądowej. Według aktu oskarżenia miał on przekupić świadków, by złożyli korzystne dla niego zeznania w sprawie rozwiązłych przyjęć, jakie odbywały się w jego rezydencji. Celem było to, by jego uczestnicy mówili w zeznaniach, że były to "eleganckie kolacje".