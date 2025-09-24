Logo strona główna
Świat

Śmiertelne potrącenie dwóch 21-latek. Oskarżony Polak w areszcie we Włoszech

policja carabinieri wlochy - CFEDEph shutterstock_1995525533
Policja we Włoszech
Źródło: Reuters Archive
Włoski sąd utrzymał areszt wobec 34-letniego Polaka, który prowadząc furgon pod wpływem środków odurzających, zabił w Lombardii dwie idące poboczem 21-latki. Wypadek wywołał oburzenie opinii publicznej.

Do wypadku w miejscowości Brivio koło miasta Lecco doszło w sobotę wieczorem. Jak podały włoskie media, 34-letni mężczyzna prowadzący furgon, chcąc uniknąć zderzenia z innym pojazdem, uderzył w jeden z samochodów na drodze i wpadł na dwie studentki idące poboczem na festyn w miasteczku. Ich koleżance, która szła z nimi, nic się nie stało.

W miejscowości Paderno d'Adda, gdzie mieszkały ofiary wypadku, ogłoszono żałobę. We wtorek w miejscowym kościele parafialnym odbyło się czuwanie za ofiarami wypadku – Giorgią i Mileną.

Włoska policja
Włoska policja
Źródło: CFEDEph / Shutterstock

Polak pozostanie w areszcie we Włoszech

We wtorek sędzia utrzymał areszt wobec Polaka, który – jak podała agencja Ansa – przyjechał do Włoch odebrać rower. Podczas posiedzenia sądu w sprawie wniosku o utrzymanie aresztu kierowca prosił rodziny ofiar o przebaczenie i mówił, że jest zrozpaczony tym, co się stało – relacjonują lokalne media z Lombardii.

"Kierowca furgonetki, wyglądający na zdenerwowanego i korzystający z pomocy tłumacza, wyjaśnił, że nagle skręcił, ponieważ oślepiły go reflektory samochodu jadącego z naprzeciwka" – przekazał portal Lecco Notizie.

Portal Il Giorno przekazał, że Polak "jest zawodowym kierowcą ciężarówki i jest ojcem 8-letniego dziecka". Wyjaśniono, że "pozostanie w areszcie w związku z tym, że nie był w stanie wskazać we Włoszech nikogo, kto mógłby go przyjąć w ramach środków alternatywnych, takich jak areszt domowy".

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: PAP, Lecco Notizie, Il Giorno

Źródło zdjęcia głównego: CFEDEph / Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica