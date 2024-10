Plan Meloni wszedł w życie. Pierwsi migranci popłynęli do Albanii

Kontrowersyjny plan Rzymu wobec radzenia sobie z napływem migrantów właśnie ruszył. Pierwsza grupa migrantów, która chciała dostać się do Włoch, przewożona jest do nowych ośrodków przejściowych w Albanii. Założeniem inicjatywy jest to, by migranci byli przejmowani już na morzu i trafiali do placówek na czas rozpatrywania ich wniosków o azyl.

Pierwsza grupa migrantów, którzy próbowali dostać się do Włoch, została wysłana okrętem włoskiej marynarki wojennej do nowych ośrodków przejściowych w Albanii - podała włoska agencja ANSA. Dodała, że już na pokładzie statku migranci, uratowani na morzu, zostali poddani pierwszym kontrolom.

Ośrodki przejściowe, do których są przewożeni, utworzono na mocy porozumienia między Rzymem a Tiraną, które zawarli przed rokiem premierzy Włoch i Albanii - Giorgia Meloni i Edi Rama. To pierwsza inicjatywa tego typu.

Miejsca te, zarządzane przez stronę włoską i finansowane przez władze w Rzymie, oficjalnie zostały otwarte w piątek, 11 października. Mieszczą się w miejscowościach Shengjin i Gjader.

Włoski ośrodek przejściowy dla migrantów w Albanii w miejscowości Shengjin Reuters

Włoski ośrodek przejściowy dla migrantów w Albanii w miejscowości Gjader Reuters

Co czeka migrantów

Założeniem tej inicjatywy jest to, że niektórzy migranci, próbujący dostać się do Włoch, będą umieszczani w ośrodkach transferowych w Albanii, a więc poza Unią Europejską. Właśnie to w zamierzeniach strony włoskiej powinno zniechęcić migrantów do wyruszania do Włoch, skoro nie dotrą na teren UE i będą zabierani na terytorium Albanii prosto z morza.

Migranci będą tam trafiać na czas rozpatrywania złożonych przez nich wniosków o azyl oraz ustalenia, czy spełniają oni warunki, by go otrzymać.

Porozumienie w tej sprawie zostało skrytykowane przez włoską opozycję, wskazującą na wysokie koszty utrzymania tych placówek.

W obu tych ośrodkach w Albanii służbę będzie pełnić około 500 włoskich strażników więziennych, policjantów, żołnierzy i karabinierów. Przebywać tam będzie do trzech tysięcy migrantów jednocześnie. Wnioski o azyl mają być jednakże rozpatrywane szybko, w ciągu około miesiąca.

Zgodnie z warunkami porozumienia do Albanii może zostać wysłanych co roku do 36 tysięcy migrantów, pod warunkiem że pochodzą z listy bezpiecznych krajów.

Premier Meloni przekonywała wcześniej, że władze innych krajów zwracają do jej rządu, ponieważ chcą poznać szczegóły tej inicjatywy. Natomiast dziennik "Il Giornale" podał, że porozumienie Meloni-Rama analizują Wielka Brytania, Francja i Węgry, zainteresowane utworzeniem ośrodków przejściowych na podobnych zasadach.

Autorka/Autor:akr/kab

Źródło: PAP, Reuters