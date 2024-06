Włoskie media podały, że za 12 milionów euro wystawiono na sprzedaż małą wyspę Santa Maria, znajdującą się w pobliżu brzegów Sycylii, naprzeciwko miasta Marsala. To już druga próba sprzedaży wyspy. Przed pięcioma laty właściciele chcieli za nią 17 mln euro, ale nie znaleźli nabywcy.

Santa Maria to malownicza wyspa o powierzchni 11 hektarów, położona 500 metrów od brzegów Sycylii. Jest tam gaj oliwny i 350-metrowa willa oraz mniejszy budynek mieszkalny.

Od kilku lat najciekawszą ofertą w wielu włoskich miasteczkach, zwłaszcza tych opustoszałych, jest sprzedaż domów za jedno euro. Takie okazje proponowane są między innymi w sycylijskich miejscowościach. Zainteresowanie tymi propozycjami wyrażają przede wszystkim cudzoziemcy, którzy kupując taki dom za symboliczną monetę zobowiązują się do jego wyremontowania na własny koszt.

Obawy obrońców środowiska

Lokalne media przypominają, że kiedy po raz pierwszy pojawiła się oferta sprzedaży wyspy Santa Maria, obrońcy środowiska wyrażali obawy, że powstanie tam ośrodek turystyczny, co naruszyłoby tamtejszy krajobraz w tym malowniczym miejscu na największej sycylijskiej lagunie Stagnone.

Zieloni zaapelowali wtedy do Ministerstwa Kultury o to, by objął je ochroną.