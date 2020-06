Uczyli się razem i zdali maturę. Jeden z nich zaczął wakacje, drugi czeka na proces, bo zabił ojca

18-letni Alex ma zakaz wstępu do domu. To miejsce, w którym zabił swojego ojca, kiedy ten rzucił się na matkę. Ona i jego młodszy brat Denis - kluczowi świadkowie w sprawie - nadal tam mieszkają. Sąd w maju zgodził się na to, żeby areszt domowy spędził u przyjaciela Fabio. Koledzy razem przygotowywali się do matury, którą właśnie zdali: Alex na 87, Fabio na 88 procent. Przed nastoletnim Włochem kolejne zadanie: musi przygotować się do procesu.