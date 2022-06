9-latka źle się poczuła w szkole. Zmarła, nie wiadomo, dlaczego

Prokuratura w Trani (region Apulii) wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 9-letniej uczennicy tamtejszej szkoły podstawowej. Dziewczynka brała udział w lekcjach i nagle bardzo źle się poczuła. "Nauczycielka, która zadzwoniła do rodziców, opisywała, że ich córka jest mocno zgrzana" - informuje włoska agencja prasowa ANSA. Rodzice odebrali dziecko ze szkoły i przetransportowali do szpitala. Lekarzom nie udało się go uratować.