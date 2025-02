Zdarzenie miało miejsce w Tarencie na południu Włoch. 59-letni mężczyzna znajdujący się w kryzysie bezdomności zwrócił się do opieki społecznej o zasiłek. Na co dzień śpi on w lokalnej noclegowni i korzysta ze stołówki Caritas. Jak napisał dziennik "La Gazzetta del Mezzogiorno", otrzymał jednak odpowiedź odmowną, bo - ku jego zdziwieniu - w dokumentacji figurował jako właściciel dużej firmy. Okazało się, że w świetle prawa zarządza spółką produkującą maszyny, która otrzymała finansowanie w wysokości 1,2 miliona euro.

Znaleźli go w noclegowni, zaprowadzili do notariusza

Mężczyzna postanowił zaskarżyć decyzję o nieprzyznaniu mu zasiłku. We wszczętym następnie dochodzeniu okazało się, że pewien przedsiębiorca wraz ze swoim wspólnikiem znalazł tego mężczyznę w noclegowni i w 2021 roku zaprowadził go do notariusza, w którego biurze podpisał on serię dokumentów, w wyniku czego bez jego wiedzy zapisano na niego firmę.