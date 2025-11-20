Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Putin mówi, że można żyć 150 lat, ale po co?

Putin odwiedza szpital w mieście Krasnogorsk w obwodzie moskiewskim. Zdjęcie z 21 sierpnia 2024 roku
Putin twierdzi, że przeszedł kompleksowe badania lekarskie
Źródło: Reuters
Długość życia w Rosji można zwiększyć do 150 lat - oznajmił przywódca tego kraju Władimir Putin. Oświadczenie to padło w czasie rekordowego spadku długości życia, jakiego nie odnotowano od ćwierćwiecza - podał niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times.

- Pewnie można byłoby wydłużyć długość życia do 150 lat, ale i tak zawsze będzie to za mało, tak samo, jak pieniędzy - oznajmił rosyjski przywódca w czasie środowej konferencji w Moskwie, poświęconej sztucznej inteligencji.

- Kiedyś człowiek żył 20, 30, 35 lat i uważano to za normalne. Później średnia długość życia w poszczególnych krajach i na całej planecie zaczęła rosnąć: 35, 45, 50 lat i też było to normalne. Teraz w niektórych krajach jest już 80. I dążymy do tego, aby u nas średnia długość życia kobiet była trochę większa, a mężczyzn trochę mniejsza - powiedział Władimir Putin.

Strach na Kremlu. Ukryte dane pokazują, co się dzieje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Strach na Kremlu. Ukryte dane pokazują, co się dzieje

Dodał, że "ważniejsze jest nie to, ile przeżyć, a jak przeżyć i po co". Odpowiedzi na te pytania - stwierdził - dają "tradycyjne wartości".

Putin odwiedza szpital w mieście Krasnogorsk w obwodzie moskiewskim. Zdjęcie z 21 sierpnia 2024 roku
Putin odwiedza szpital w mieście Krasnogorsk w obwodzie moskiewskim. Zdjęcie z 21 sierpnia 2024 roku
Źródło: Kremlin.ru

Dane Rosstatu

Oświadczenie 72-letniego Putina padło w czasie rekordowego spadku długości życia w Rosji - napisał niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times. Powołał się na dane federalnego urzędu statystycznego, Rosstatu, z których wynika, że w zeszłym roku wskaźnik ten obniżył się prawie o siedem miesięcy - do 72,84 roku.

Tak gwałtownego spadku w kraju nie odnotowano od czasów pandemii COVID-19, a jeśli ją wyłączyć z obliczeń - od 2000 roku - podał Moscow Times.

Wojna i mocny alkohol

Były wieloletni pracownik Rosstatu, Aleksiej Raksza, powiedział niezależnemu portalowi, że "nie ma żadnych powodów dla rekordowego spadku oczekiwanej długości życia w Rosji poza wojną i mocnym alkoholem". Przypomniał, że w ubiegłym roku straty na ukraińskim froncie wśród żołnierzy rosyjskich zaczęły szczególnie wyraźnie odbijać się w statystykach zgonów.

Brakuje 11 milionów ludzi. Rosja ma poważny problem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Brakuje 11 milionów ludzi. Rosja ma poważny problem

BIZNES

Od marca tego roku Rosstat nie ujawnia szczegółowej statystyki dotyczącej śmiertelności według regionów i płci, ograniczając się jedynie do ogólnej liczby w kraju - powiedział Raksza. Jego zdaniem, rezygnacja z takich danych zawsze następuje tylko z powodu gwałtownego pogorszenia sytuacji.

Ukraińska sekcja BBC przypomniała, że Putin mówił o 150 latach życia już wcześniej, we wrześniu tego roku, podczas spotkania z przywódcą Chin, 72-letnim Xi Jinpingiem. Temat ten obydwaj poruszyli w czasie rozmowy przed paradą wojskową w Pekinie z okazji 80. rocznicy kapitulacji Japonii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/tr

Źródło: Moscow Times, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Kremlin.ru

Udostępnij:
TAGI:
Władimir PutinRosjaDemografiaXi JinpingChiny
Czytaj także:
imageTitle
"Robi mi się niedobrze". Tenisista nagle przerwał karierę
Najnowsze
Donald Trump
Donald Trump chce rozdawać pieniądze. "To trochę jak magiczne drzewo"
BIZNES
Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec wywołał oburzenie. Wypowiedź "niefortunna i arogancka"
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Interwencja w domu, dwóch policjantów i strażak ranni
Rzeszów
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Wyrok dla "gangu przebierańców". Podawali się za służby specjalne 
WARSZAWA
37-latek został zatrzymany
Zaatakował kobietę na przystanku. Próbował ją zgwałcić
WARSZAWA
imageTitle
Nowy kontrakt Urbana? "Przekonał mnie"
EUROSPORT
Michał Kot
Oto zwycięzca 14. edycji programu "Top Model"
Kultura i styl
shutterstock_2231783785
Zyski Orlenu w górę
BIZNES
Barbara Nowacka
Willa plus na sprzedaż. Nowacka: złożyłam uzupełnienie zawiadomienia do prokuratury
Polska
Były kierownik schroniska w Kościerzynie prawomocnie skazany za znęcanie się nad zwierzętami(zdjęcie ilustracyjne)
Kopał psa po całym ciele, nie karmił, nie poił
Białystok
Mika, kolej, dywersja
Jest nota o wydanie podejrzewanych o dywersję
Polska
shutterstock_2177693401
Przełom w dializoterapii? "Może to zrobić nawet internista"
Anna Bielecka
wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
"Eksperyment" z dodatkową opłatą dla turystów. Podano stawki
BIZNES
imageTitle
Puchar Świata w skokach narciarskich na kanałach i platformach Warner Bros. Discovery
Najnowsze
Krzysztof Krajewski
Napaść na ambasadora Polski w Rosji
Polska
Zderzenie pociągów w Czechach
Jak doszło do zderzenia pociągów w Czechach. Wstępne ustalenia
Leszno, 27.08.2015 Wizyta Beaty Szydło, wiceprezesa PiS i kandydatki partii na premiera, w zakładzie przetwórstwa warzyw i owoców "Dawtona" w Lesznie pod Warszawą
Nagle usłyszała o nich cała Polska. "Jesteśmy pod ostrzałem"
Joanna Rubin-Sobolewska
Alice Guo
Była burmistrz skazana na dożywocie za handel ludźmi
Martyna Nowosielska-Krassowska
Pieszy zginął na miejscu
Zginął pieszy potrącony przez dwie ciężarówki
Lublin
imageTitle
Jeden rzut, sekundy do końca i szaleństwo
EUROSPORT
Ulewa doprowadziła do częściowego zawalenia się dachu centrum handlowego w Phoenix w Arizonie
Deszcz tak silny, że zawalił się dach centrum handlowego
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski o planie dla Ukrainy: jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje
Polska
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali sześciu policjantów, podejrzenie o znęcanie się
Szczecin
Mężczyzna został aresztowany
Nękał wiadomościami i głosówkami, grozi mu wieloletnie więzienie
Rzeszów
protest slowacja 17.11
Pisała kredą antyrządowe hasła na ulicy. Po donosie ukarano kobietę
Widok na Paryż i Sekwanę, oddzielającą 15. i 16. dzielnicę
Nagle zgasły latarnie. Blackout w Paryżu
BIZNES
imageTitle
Ostatni taki mistrz. Nie żyje legenda biegów
EUROSPORT
zakopane sylwester nowy rok fajerwerki shutterstock_2118566765
Kraków wprowadza całoroczny zakaz odpalania fajerwerków i petard
Kraków
Wypadek na A4 na wysokości Zgorzelca
Wypadek na A4. Samochód dostawczy wbił się w ciężarówkę
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica