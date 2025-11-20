Putin mówi, że można żyć 150 lat, ale po co?

Putin twierdzi, że przeszedł kompleksowe badania lekarskie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Pewnie można byłoby wydłużyć długość życia do 150 lat, ale i tak zawsze będzie to za mało, tak samo, jak pieniędzy - oznajmił rosyjski przywódca w czasie środowej konferencji w Moskwie, poświęconej sztucznej inteligencji.

- Kiedyś człowiek żył 20, 30, 35 lat i uważano to za normalne. Później średnia długość życia w poszczególnych krajach i na całej planecie zaczęła rosnąć: 35, 45, 50 lat i też było to normalne. Teraz w niektórych krajach jest już 80. I dążymy do tego, aby u nas średnia długość życia kobiet była trochę większa, a mężczyzn trochę mniejsza - powiedział Władimir Putin.

Dodał, że "ważniejsze jest nie to, ile przeżyć, a jak przeżyć i po co". Odpowiedzi na te pytania - stwierdził - dają "tradycyjne wartości".

Putin odwiedza szpital w mieście Krasnogorsk w obwodzie moskiewskim. Zdjęcie z 21 sierpnia 2024 roku Źródło: Kremlin.ru

Dane Rosstatu

Oświadczenie 72-letniego Putina padło w czasie rekordowego spadku długości życia w Rosji - napisał niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times. Powołał się na dane federalnego urzędu statystycznego, Rosstatu, z których wynika, że w zeszłym roku wskaźnik ten obniżył się prawie o siedem miesięcy - do 72,84 roku.

Tak gwałtownego spadku w kraju nie odnotowano od czasów pandemii COVID-19, a jeśli ją wyłączyć z obliczeń - od 2000 roku - podał Moscow Times.

Wojna i mocny alkohol

Były wieloletni pracownik Rosstatu, Aleksiej Raksza, powiedział niezależnemu portalowi, że "nie ma żadnych powodów dla rekordowego spadku oczekiwanej długości życia w Rosji poza wojną i mocnym alkoholem". Przypomniał, że w ubiegłym roku straty na ukraińskim froncie wśród żołnierzy rosyjskich zaczęły szczególnie wyraźnie odbijać się w statystykach zgonów.

Od marca tego roku Rosstat nie ujawnia szczegółowej statystyki dotyczącej śmiertelności według regionów i płci, ograniczając się jedynie do ogólnej liczby w kraju - powiedział Raksza. Jego zdaniem, rezygnacja z takich danych zawsze następuje tylko z powodu gwałtownego pogorszenia sytuacji.

Ukraińska sekcja BBC przypomniała, że Putin mówił o 150 latach życia już wcześniej, we wrześniu tego roku, podczas spotkania z przywódcą Chin, 72-letnim Xi Jinpingiem. Temat ten obydwaj poruszyli w czasie rozmowy przed paradą wojskową w Pekinie z okazji 80. rocznicy kapitulacji Japonii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD