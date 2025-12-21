Putin "gotowy" do rozmowy z Macronem. Pałac Elizejski komentuje

Pisarska: "słodko-gorzkie doświadczenie" po szczycie w Brukseli Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Z zadowoleniem przyjmujemy publiczną zgodę Kremla na taki krok. W ciągu najbliższych kilku dni zdecydujemy o najlepszym sposobie postępowania" – przekazało w niedzielę biuro prezydenta Francji, odnosząc się do deklaracji rosyjskiego przywódcy na temat "gotowości do dialogu".

Jak podkreślono, wszelkie dyskusje z Moskwą będą prowadzone z zachowaniem pełnej przejrzystości wobec prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i krajów europejskich, a celem pozostaje osiągnięcie "solidnego i trwałego pokoju" dla narodu ukraińskiego.

W oświadczeniu czytamy również, że rosyjska "inwazja na Ukrainę i upór (Władimira - red.) Putina położyły kres wszelkim możliwościom dialogu" w ostatnich trzech latach. "Obecnie, gdy perspektywa zawieszenia broni i negocjacji pokojowych staje się coraz bardziej klarowna, znów warto rozmawiać z Putinem" – ocenił Pałac Elizejski.

Macron o "wznowieniu rozmów z Putinem"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow - cytowany przez AFP - poinformował w sobotę późnym wieczorem, że Putin jest "gotowy do dialogu" ze swoim francuskim odpowiednikiem, "jeśli jest wzajemna wola polityczna".

Według agencji, rzecznik Kremla nawiązał do wypowiedzi Macrona w piątek rano w Brukseli po szczycie UE na którym osiągnięto porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro.

Macron zasygnalizował wówczas, że jest gotów na wznowienie dialogu z rosyjskim przywódcą. - Uważam, że byłoby pożyteczne wznowić rozmowy z Władimirem Putinem - powiedział na konferencji prasowej, dodając, że "są osoby, które rozmawiają z Putinem". Zdaniem AFP była to aluzja do prezydenta USA Donalda Trumpa, który wznowił dialog ze swym rosyjskim odpowiednikiem.

Emmanuel Macron i Władimir Putin. Zdjęcie z 2022 roku. Źródło: kremlin.ru

- My, Europejczycy i Ukraińcy, mamy interes w tym, aby znaleźć sposób, by znowu wejść do tej dyskusji (z Putinem – red.) we właściwy sposób. Inaczej rozmawiamy między sobą, a negocjatorzy sami rozmawiają z Rosjanami - powiedział Macron, zwracając uwagę, że kuluarowe rozmowy nie powinny odbywać się bez udziału krajów europejskich.

Rozmowy o porozumieniu pokojowym

Rozmowy o możliwym porozumieniu pokojowym w wojnie w Ukrainie trwają, w różnych konfiguracjach, od miesięcy. Wysłannicy Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner - przeprowadzili już serię oddzielnych rozmów z Rosjanami oraz z Ukraińcami i reprezentantami Europy.

W ten weekend trwają rozmowy w Miami na Florydzie, w których biorą udział wysłannicy USA, Europy, Ukrainy i Rosji.

Wołodymyr Zelenski zwrócił się w sobotę do sojuszników o wsparcie rozmów w Stanach, apelując równocześnie do Waszyngtonu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD