Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Putin "gotowy" do rozmowy z Macronem. Pałac Elizejski komentuje

Władimir Putin, Emmanuel Macron
Pisarska: "słodko-gorzkie doświadczenie" po szczycie w Brukseli
Źródło: TVN24
Władimir Putin jest "gotowy do dialogu" z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem - przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję AFP. W odpowiedzi Pałac Elizejski wydał oświadczenie, w którym pozytywnie odniósł się do deklaracji Moskwy.

"Z zadowoleniem przyjmujemy publiczną zgodę Kremla na taki krok. W ciągu najbliższych kilku dni zdecydujemy o najlepszym sposobie postępowania" – przekazało w niedzielę biuro prezydenta Francji, odnosząc się do deklaracji rosyjskiego przywódcy na temat "gotowości do dialogu".

Jak podkreślono, wszelkie dyskusje z Moskwą będą prowadzone z zachowaniem pełnej przejrzystości wobec prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i krajów europejskich, a celem pozostaje osiągnięcie "solidnego i trwałego pokoju" dla narodu ukraińskiego.

W oświadczeniu czytamy również, że rosyjska "inwazja na Ukrainę i upór (Władimira - red.) Putina położyły kres wszelkim możliwościom dialogu" w ostatnich trzech latach. "Obecnie, gdy perspektywa zawieszenia broni i negocjacji pokojowych staje się coraz bardziej klarowna, znów warto rozmawiać z Putinem" – ocenił Pałac Elizejski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zełenski o przygotowaniach do wyborów. Wskazał, gdzie "nie mogą się odbyć" 

Zełenski o przygotowaniach do wyborów. Wskazał, gdzie "nie mogą się odbyć" 

"Nikt nie może zakwestionować wspólnego interesu dwóch dumnych narodów"

"Nikt nie może zakwestionować wspólnego interesu dwóch dumnych narodów"

Polska

Macron o "wznowieniu rozmów z Putinem"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow - cytowany przez AFP - poinformował w sobotę późnym wieczorem, że Putin jest "gotowy do dialogu" ze swoim francuskim odpowiednikiem, "jeśli jest wzajemna wola polityczna".

Według agencji, rzecznik Kremla nawiązał do wypowiedzi Macrona w piątek rano w Brukseli po szczycie UE na którym osiągnięto porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro.

Macron zasygnalizował wówczas, że jest gotów na wznowienie dialogu z rosyjskim przywódcą. - Uważam, że byłoby pożyteczne wznowić rozmowy z Władimirem Putinem - powiedział na konferencji prasowej, dodając, że "są osoby, które rozmawiają z Putinem". Zdaniem AFP była to aluzja do prezydenta USA Donalda Trumpa, który wznowił dialog ze swym rosyjskim odpowiednikiem.

Emmanuel Macron i Władimir Putin. Zdjęcie z 2022 roku.
Emmanuel Macron i Władimir Putin. Zdjęcie z 2022 roku.
Źródło: kremlin.ru

- My, Europejczycy i Ukraińcy, mamy interes w tym, aby znaleźć sposób, by znowu wejść do tej dyskusji (z Putinem – red.) we właściwy sposób. Inaczej rozmawiamy między sobą, a negocjatorzy sami rozmawiają z Rosjanami - powiedział Macron, zwracając uwagę, że kuluarowe rozmowy nie powinny odbywać się bez udziału krajów europejskich.

Rozmowy o porozumieniu pokojowym

Rozmowy o możliwym porozumieniu pokojowym w wojnie w Ukrainie trwają, w różnych konfiguracjach, od miesięcy. Wysłannicy Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner - przeprowadzili już serię oddzielnych rozmów z Rosjanami oraz z Ukraińcami i reprezentantami Europy.

W ten weekend trwają rozmowy w Miami na Florydzie, w których biorą udział wysłannicy USA, Europy, Ukrainy i Rosji.

Wołodymyr Zelenski zwrócił się w sobotę do sojuszników o wsparcie rozmów w Stanach, apelując równocześnie do Waszyngtonu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Emmanuel MacronWładimir PutinWojna w UkrainieFrancjaRosjaWołodymyr ZełenskiAtak Rosji na UkrainęKonflikty zbrojne Rosji
Czytaj także:
Awaria zasilania w San Francisco
Duża część miasta pogrążona w ciemności
Świat
shutterstock_1893300739
Dlaczego w Polsce nie ma dzieci
BIZNES
Silny wiatr zerwał dach hali wspinaczkowej w Kolorado
"Zobaczyliśmy, że dach zaczyna zawijać się jak taco"
METEO
Wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących na krakowskim Rynku
"Bez względu na wygląd każdy nosi w sobie godność"
Kraków
21 1045 kawa cl-0006
Leo o "rozczarowujących słowach Nawrockiego", Zybertowicz o "błędzie rządów PiS"
Polska
Zderzenie pociągu z samochodem, Ziębice (Dolnośląskie)
Samochód wjechał pod pociąg. Są ofiary śmiertelne
Wrocław
imageTitle
Słoweński nokaut w Engelbergu. Twardosz z punktami
EUROSPORT
Zabezpieczone przez policję narkotyki
Wpadł przez nerwowe zachowanie. Za "cukierki" stanie przed sądem
Kielce
Tragiczny wypadek pod Lęborkiem
Tragiczny skutek czołowego zdarzenia
Trójmiasto
imageTitle
Ziółkowski oceniony po hicie z Juventusem. Trener i kibice go bronią
EUROSPORT
Druga warszawską syrenkę
Ostatnia szansa, by zdobyć warszawską zawieszkę na choinkę
WARSZAWA
Ursula von der Leyen, Donald Tusk i Friedrich Merz
Apel do europejskich przywódców. "Negocjacje ciągną się od 26 lat"
BIZNES
Droga asfaltowa, asfalt, Japonia
Opracowali lepszy asfalt. Użyli zaskakującego składnika
METEO
imageTitle
Vonn nie schodzi z podium. Wielka forma Goggii
Najnowsze
Michał Urbaniak - Urbanator Days 2021
"Zakazałby nam żałoby. Dostalibyśmy po łapach"
Polska
Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 15 punktami karnymi
W gęstej mgle wyprzedzał na pasach, trafił na radiowóz. Nagranie
Lublin
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Temperatura drastycznie się obniży
METEO
Trwa dogaszanie hali w Stalowej Woli
Trzeci dzień dogaszają pożar hali
Rzeszów
imageTitle
Ponad 35 tys. dolarów kary za obsceniczny gest w NBA
EUROSPORT
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
My to kupujemy. "Bardzo duże zagrożenie"
BIZNES
Tragiczny pożar w Wałczu
Mieszkaniec nie żyje, strażak ranny
Szczecin
Świąteczny jarmark w Rzeszowie
Nowy scenariusz na święta. "Zaskoczenie"
BIZNES
imageTitle
18-latek ruszył z pierwszą pomocą rywalowi. "Najlepsza interwencja całej ligi"
EUROSPORT
Policjant z New Jersey wyciągnął psa z lodowatej wody
"Myślę, ze wiedziała, że jestem tam, by jej pomóc"
METEO
Wypadku nie przeżył 61-letni pasażer opla
Kierowca zjechał na przeciwny pas. Pasażer nie przeżył zderzenia
Lublin
Napastnicy strzelali w miejscowości Bekkersdal, na zachód od Johannesburga
Podjechali pod tawernę, zaczęli strzelać. Nie żyje dziewięć osób
Świat
Wypadek motocyklisty pod Warszawą
Zderzenie motocyklisty z autem. Ponad dwa promile i zakaz prowadzenia
WARSZAWA
tankowiec, Wenezuela
Trump "zwiększa presję" na Wenezuelę. Kolejne przejęcie tankowca
Świat
imageTitle
Były mistrz olimpijski aresztowany w swojej kryjówce
EUROSPORT
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Przyjmują euro. "Bez podwyżek"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica