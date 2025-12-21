Putin "gotowy" do rozmowy z Macronem. Pałac Elizejski komentuje

"Z zadowoleniem przyjmujemy publiczną zgodę Kremla na taki krok. W ciągu najbliższych kilku dni zdecydujemy o najlepszym sposobie postępowania" – przekazało w niedzielę biuro prezydenta Francji, odnosząc się do deklaracji rosyjskiego przywódcy na temat "gotowości do dialogu".
Jak podkreślono, wszelkie dyskusje z Moskwą będą prowadzone z zachowaniem pełnej przejrzystości wobec prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i krajów europejskich, a celem pozostaje osiągnięcie "solidnego i trwałego pokoju" dla narodu ukraińskiego.
W oświadczeniu czytamy również, że rosyjska "inwazja na Ukrainę i upór (Władimira - red.) Putina położyły kres wszelkim możliwościom dialogu" w ostatnich trzech latach. "Obecnie, gdy perspektywa zawieszenia broni i negocjacji pokojowych staje się coraz bardziej klarowna, znów warto rozmawiać z Putinem" – ocenił Pałac Elizejski.
Macron o "wznowieniu rozmów z Putinem"
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow - cytowany przez AFP - poinformował w sobotę późnym wieczorem, że Putin jest "gotowy do dialogu" ze swoim francuskim odpowiednikiem, "jeśli jest wzajemna wola polityczna".
Według agencji, rzecznik Kremla nawiązał do wypowiedzi Macrona w piątek rano w Brukseli po szczycie UE na którym osiągnięto porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro.
Macron zasygnalizował wówczas, że jest gotów na wznowienie dialogu z rosyjskim przywódcą. - Uważam, że byłoby pożyteczne wznowić rozmowy z Władimirem Putinem - powiedział na konferencji prasowej, dodając, że "są osoby, które rozmawiają z Putinem". Zdaniem AFP była to aluzja do prezydenta USA Donalda Trumpa, który wznowił dialog ze swym rosyjskim odpowiednikiem.
- My, Europejczycy i Ukraińcy, mamy interes w tym, aby znaleźć sposób, by znowu wejść do tej dyskusji (z Putinem – red.) we właściwy sposób. Inaczej rozmawiamy między sobą, a negocjatorzy sami rozmawiają z Rosjanami - powiedział Macron, zwracając uwagę, że kuluarowe rozmowy nie powinny odbywać się bez udziału krajów europejskich.
Rozmowy o porozumieniu pokojowym
Rozmowy o możliwym porozumieniu pokojowym w wojnie w Ukrainie trwają, w różnych konfiguracjach, od miesięcy. Wysłannicy Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner - przeprowadzili już serię oddzielnych rozmów z Rosjanami oraz z Ukraińcami i reprezentantami Europy.
W ten weekend trwają rozmowy w Miami na Florydzie, w których biorą udział wysłannicy USA, Europy, Ukrainy i Rosji.
Wołodymyr Zelenski zwrócił się w sobotę do sojuszników o wsparcie rozmów w Stanach, apelując równocześnie do Waszyngtonu.
Autorka/Autor: ms/akr
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/PAP