Spotkanie Zełenskiego i Bidena w USA. "To jest pokazanie Putinowi, że Ukraina może więcej"

Łukasiewicz ocenił, że wizyta była symbolem mającym "pokazać Rosjanom, ( Władimirowi) Putinowi przede wszystkim, że na ukraińską politykę nie ma takiego wpływu, jak by oczekiwał, nawet wywołując wojnę. - Że prezydent Ukrainy może jeździć, spotykać się, gdzie chce, kiedy chce i z kim chce. To był też ważny symbol - dodał. Podkreślił, że "była ona potwierdzeniem tego sojuszu ukraińsko-amerykańskiego, ukraińsko-zachodniego".

- Ja bym chciał zwrócić uwagę na ton wypowiedzi prezydenta w czasie przemówienia do Kongresu - kontynuował gość TVN24. Dyplomata przypomniał, że na wstępie Zełenski "powiedział 'Amerykanie'", a później "podkreślał kilka razy, że zwraca się do Amerykanów".

Zdaniem byłego ambasadora prezydent Ukrainy wypowiadał się "jako partner Amerykanów". - Nawet mówił, że nie przyjeżdża po jałmużnę, przyjeżdża po to, żeby Ukraina miała środki do obrony wspólnych wartości - wskazywał.

Rajchel: to jest pokazanie Putinowi, że Ukraina może więcej

Mówił także o tym, jak wyglądała "sekwencja z ostatnich dwóch dni". - Wizyta Putina na Białorusi - medialny przekaz praktycznie żaden, nie wiemy, co osiągnął, przynajmniej nie zostało to przekazane. (Minister obrony Rosji, Siergiej) Szojgu ze śmigłowca podziwia okopy, które są 70 kilometrów od linii frontu, a co robi Zełenski? Jest na pierwszej linii frontu i na drugi dzień spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To jest pokazanie Putinowi, że Ukraina może więcej - ocenił wojskowy.