Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wirus na wycieczkowcu. "W Nassau nas nie wypuścili, płyniemy do Orlando"

|
Damian Haberny
Pasażer wycieczkowca dla TVN24: drogą pantoflową ktoś szeptał, że jest jakiś wirus
Źródło: TVN24
Na pokładzie wycieczkowca na Karaibach wybuchła epidemia norowirusa. - Osoby chore są odizolowane, zostają u siebie w pokojach - mówił w TVN24 Damian Haberny, jeden z pasażerów statku. Jak dodał, życie na pokładzie przebiega relatywnie spokojnie, "dzisiaj nawet na basenie było mnóstwo ludzi".

W zeszłym tygodniu na statku wycieczkowym Caribbean Princess wybuchła epidemia norowirusa. Potwierdzono zakażenie u ponad 100 osób z ponad czterech tysięcy na pokładzie. Norowirus jest często spotykany i powoduje takie objawy jak wymioty i biegunka. Potocznie nazywany jest w Polsce "jelitówką" lub grypą żołądkową. Nie należy go mylić z hantawirusem, znacznie rzadszym i bardziej niebezpiecznym, którym zakaziła się niedawno grupa pasażerów wycieczkowca MV Hondius.

Statek znajduje się obecnie na Morzu Karaibskim i zmierza na Florydę. O sytuacji na wycieczkowcu mówił na antenie TVN24 Damian Haberny, jeden z pasażerów statku. - Sytuacja jest dynamiczna,  bo dzisiaj rano mieliśmy wyjść ze statku na Bahamach w Nassau, ale niestety port nas nie przyjął. Teraz płyniemy do Orlando i zobaczymy, jaka sytuacja będzie dzisiaj - powiedział. 

"Na początku było trochę paniki"

Przyznał, że gdy zaczęło dochodzić do zachorowań, "na początku było trochę paniki". - Gdy dowiedzieliśmy się,  że coś wisi w powietrzu, to tak naprawdę nie wiedzieliśmy jeszcze, co to jest. Gdzieś tam jakąś drogą pantoflową ktoś szeptał, że jest jakiś wirus - powiedział.

- Ludzie nie wiedzieli, czym to się je, chodzili w maseczkach, w rękawiczkach. Naciskali przyciski od windy przez chusteczkę, za bardzo nie chcieli skupiać się w większych grupach. Teraz już jest trochę to poluzowane, bo nawet dzisiaj na basenie było mnóstwo ludzi - opisywał.

Mówił też o zmianach w reżimie sanitarnym. - Na samym początku było tak, jak w każdym hotelu, że idziesz do bufetu i sobie sam nakładasz jedzenie. Teraz jest tak, że jedzenie nakłada obsługa. Mało tego, nie możesz nawet dotknąć talerza sam, oni podają te talerze w rękawiczkach, sztućce również - opowiedział.

Wycieczkowiec "Caribbean Princess"
Wycieczkowiec "Caribbean Princess"
Źródło: Ajith Achuthann/Shutterstock

"Dwa dni temu mogliśmy zejść na ląd"

Ile osób jest zakażonych? Jak mówił Haberny, "media podają, że jest około 100 osób chorych". - Natomiast wydaje mi się, że jest tych osób więcej, dlatego że 100 osób to są te osoby, które poszły do lekarza. Objawy są bardzo podobne jak grypa żołądkowa, czyli biegunka, wymioty, nudności, bóle głowy, bóle mięśni. Osoby, które są chore, odizolowane, zostają u siebie w pokojach - relacjonował Haberny.

Ewakuacja pasażerów wycieczkowca. "Możemy być dumni"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ewakuacja pasażerów wycieczkowca. "Możemy być dumni"

Zaznaczył przy tym, że w przeciwieństwie do wycieczkowca MV Hondius, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, pasażerowie Caribbean Princess mogą schodzić na ląd. - Statek płynie 14 dni i praktycznie codziennie albo co dwa dni mamy jakiś port. Akurat dzisiaj nas do Nassau nie wpuścili, ale dwa dni temu mogliśmy zejść ze statku w Puerto Rico - mówił.

Jakie środki bezpieczeństwa muszą przy tym stosować pasażerowie? Przede wszystkim dezynfekcja rąk. - Komunikaty na statku są od kilku dni takie, żebyśmy myli, dezynfekowali ręce, kiedy wchodzimy do bufetu czy do restauracji. I również dezynfekcja rąk jest przy schodzeniu i wchodzeniu na statek - relacjonował Haberny.

Jak podkreślił, statek zmierza już do portu docelowego w Orlando na Florydzie. - Mamy dopłynąć za około pięć, sześć godzin i to jest nasz ostatni przystanek. Miejmy nadzieję, że nas wypuszczą - powiedział.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieChoroby zakaźneKaraibyBahamyFloryda
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Egzamin ósmoklasisty w szkole podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2026. Arkusze CKE - o której godzinie będą opublikowane?
Polska
Karol Nawrocki
Były prezydent o "koncepcji" Nawrockiego: doprowadzić do upadku Tuska
Polska
Pilne
Ruch prokuratury w sprawie wyjazdu Ziobry
Polska
laptop kobieta komputer shutterstock_2514349351
Awaria rządowego serwisu. Jest komunikat resortu
BIZNES
portfel, pieniądze
Tyle zarabiają Polacy. Nowe dane
BIZNES
Martwe węże w lesie w Rudzie Śląskiej
Znalazł czterometrowe węże w lesie. Egzotyczne gady były martwe
Katowice
Maria Ihnatowicz
Jej okładki książek i płyt widział każdy. Nie żyje Maria Ihnatowicz
Kultura i styl
To już X edycja kongresu Impact
Ostatnie chwile przed Impact'26. Na liście gości premierzy, ambasadorzy i nobliści
BIZNES
Zbigniew Ziobro
MSZ zwróci się do USA i Węgier w sprawie Ziobry. "Ambasada USA zapewniała"
Patryk Michalski
Burza
Burze w Polsce. Kolejny region objęty alarmami
METEO
imageTitle
Piłkarze Barcelony mieli wyjątkową motywację
EUROSPORT
Klatka kluczowa-421803
Przesiadka z tramwajów do autobusów. Remont torów na Grochowskiej
WARSZAWA
Zwłoki kobiety i jej syna w mieszkaniu
Śmierć dziecka na parkingu w Zakopanem
Kraków
Co światowe media piszą o Ziobrze
Ziobro w USA. Światowe media o możliwych konsekwencjach
Świat
Opady deszczu w Polsce
Wędrówka opadów nad Polską. Gdzie przyda się parasol
METEO
praca biuro shutterstock_2572543283
"Ogromna skala" zjawiska. Nowa broń inspekcji pracy
Łukasz Figielski
imageTitle
Emocje wzięły górę, Wembanyama wyrzucony z parkietu. Awans Knicks
EUROSPORT
imageTitle
Trafił równo z syreną. Polak bohaterem arcyważnego meczu w Turcji
EUROSPORT
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Trump w Chinach, wymiana szefa FED i PKB Polski. Taki będzie tydzień w światowej gosodarce
BIZNES
imageTitle
"Real w stanie śmierci klinicznej". Hiszpańskie media po El Clasico
EUROSPORT
Rozmowa Piaseckiego - Aleksander Kwaśniewski
Ziobro w USA. Kwaśniewski: ucieczka to ucieczka
Polska
Policja zatrzymała 57-latka
Wpadł podczas kontroli, wyrok usłyszał po 48 godzinach. Ekspresowa kara dla kierowcy
WARSZAWA
Donald Trump
Trump o uwolnieniu Poczobuta: Nawrocki poprosił mnie o pomoc
Świat
Karol Nawrocki
Prezydent wręczy nominacje sędziowskie
Polska
Pingwiny magellańskie
Chcieli zbadać pingwiny. Zamiast je uśmiercać, założyli im opaski
METEO
imageTitle
Wypadek młodego żużlowca w Gnieźnie. Są nowe informacje o jego stanie zdrowia
EUROSPORT
platforma wiertnicza shutterstock_225139657
Rynek reaguje na słowa Trumpa po propozycji Iranu
BIZNES
28 min
tarczyca shutterstock_2599223637
Zmęczenie, mgła mózgowa, bóle brzucha? Endokrynolog wskazuje możliwą przyczynę
Wywiad medyczny
Egzamin ósmoklasisty 2025
Trzy ważne dni dla ósmoklasistów. To trzeba wiedzieć
Polska
Do ataku nożownika doszło w Kadzidle
Krwawy atak na lekcji z psychologiem. Rusza apelacja w sprawie nożownika
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica