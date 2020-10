Wielka Brytania zakaże wjazdu obywatelom UE z kryminalną przeszłością

Po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie obywatele państw Unii Europejskiej, mający przeszłość kryminalną, nie będą mogli wjechać do Wielkiej Brytanii - zapowiedział w czwartek brytyjski rząd.

Zgodnie z unijnymi zasadami swobodnego przepływu osób, którym Wielka Brytania podlega do końca tego roku, gdy upłynie okres przejściowy po brexicie, obywatel UE z kryminalną przeszłością może nie zostać wpuszczony do tego kraju tylko, jeśli brytyjskie władze wykażą, że stanowi on rzeczywiste, aktualne i wystarczająco poważne zagrożenie dla interesów społeczeństwa.