Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Książę William i księżna Kate w miejscu ataku nożownika. "Bądźcie dzielne, radosne i dobre"

Kate i William
Książę William i księżna Kate w miejscu ataku nożownika w Southport
Źródło: Reuters
Książę William i księżna Kate odwiedzili we wtorek Southport, gdzie w lipcu zeszłego roku doszło do ataku nożownika podczas zajęć tanecznych dla kilkuletnich dzieci. - Stawiliście czoła tak wielkiemu horrorowi, a z godnością i hartem ducha idziecie naprzód - mówił książę William do rodziców ofiar.

Jak informuje portal BBC, para książęca spotkała się z nauczycielami i uczniami dwóch szkół w Southport, do których uczęszczały dziewczynki, które zginęły w ataku nożownika w ubiegłym roku - 7-letnia Elsie Dot Stancombe, 9-letnia Alice de Silva Aguiar i 6-letnia Bebe King.

Alice, Bebe i Elsie - ofiary nożownika z Southport na zdjęciach opublikowanych przez policję
Alice, Bebe i Elsie - ofiary nożownika z Southport na zdjęciach opublikowanych przez policję
Źródło: Merseyside Police

"Stawiliście czoła wielkiemu horrorowi"

- Tragiczne wydarzenia, które rozegrały się w tym mieście w zeszłym roku, wciąż pozostają trudne do zrozumienia – powiedział książę William. Nowy plac zabaw, wybudowany ku pamięci ofiar ataku, nazwał "symbolem tego, jak społeczność zjednoczyła się, aby stworzyć pozytywną przestrzeń" oraz "testamentem tego, że miłość zawsze przezwycięży tragedię".

Księżna Kate podczas wtorkowego spotkania w Southport
Księżna Kate podczas wtorkowego spotkania w Southport
Źródło: Reuters

Książę Walii docenił też nauczycieli, którzy pomogli dzieciom poradzić sobie po wydarzeniach sprzed roku. Obiecał, że nikt, kto został dotknięty tym atakiem, nie zostanie zapomniany. Zwrócił się też do zebranych dzieci, mówiąc, aby były "dzielne, radosne i dobre".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pięć razy ugodzona nożem, zdołała wezwać pomoc. Dramatyczna relacja nauczycielki

Pięć razy ugodzona nożem, zdołała wezwać pomoc. Dramatyczna relacja nauczycielki

"Był absolutnie zafascynowany ludobójstwami". Przyznał się do zamordowania dzieci

"Był absolutnie zafascynowany ludobójstwami". Przyznał się do zamordowania dzieci

Okazał również wsparcie rodzicom ofiar ataku. - Stawiliście czoła tak wielkiemu horrorowi, a z godnością i hartem ducha idziecie naprzód, tworząc niezwykłe dziedzictwo swoich córek. Zawsze będziemy was wspierać - mówił książę William. Dwóch ojców zmarłych dziewczynek, by je upamiętnić, przebiegło maraton w Londynie.

Książę William i księżna Kate odwiedzili Southport również zeszłej jesieni - było to wówczas pierwsze publiczne pojawienie się Kate po zakończeniu jej chemioterapii.

Księżna Kate w Southport (10.10.2024)
Księżna Kate w Southport (10.10.2024)
Źródło: PAP/PA

Atak w Southport

29 lipca ubiegłego roku, w wyniku napaści uzbrojonego w nóż Axela Rudakubany, zginęło troje dzieci, a dziesięć kolejnych osób odniosło obrażenia. 23 stycznia tego roku napastnik usłyszał wyrok co najmniej 52 lat więzienia. Sędzia wyjaśnił, że w chwili popełnienia przestępstwa oskarżony nie był jeszcze pełnoletni, dlatego nie został skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Sędzia zaznaczył jednak, iż jest "wysoce prawdopodobne", że Rudakubana nigdy nie wyjdzie z więzienia. Bezpośrednio przed wydaniem wyroku sędzia powiedział, że napastnik "bestialsko zamordował" trójkę dzieci i "gdyby mógł, zabiłby wszystkie dzieci i dorosłych, którzy stanęliby mu na drodze".

Kwiaty i zabawki pozostawione przed budynkiem Sądu Koronnego w Liverpoolu, 23 stycznia 2025 r.
Kwiaty i zabawki pozostawione przed budynkiem Sądu Koronnego w Liverpoolu, 23 stycznia 2025 r.
Źródło: PAP/EPA/ADAM VAUGHAN

Lipcowy atak wstrząsnął Wielką Brytanią i doprowadził do kilkudniowych zamieszek. Poprzedziły je pojawiające się w internecie bezpośrednio po ataku fałszywe informacje, jakoby napastnik był muzułmańskim azylantem i przypłynął na Wyspy łodzią rok wcześniej. Doszło do ataków na funkcjonariuszy policji, podpaleń hoteli, w których przebywali migranci, czy ataków na meczety. W związku ze sprawą aresztowano ponad 1500 osób.

Wielka Brytania. Zamieszki w Sunderland 2 sierpnia. Policyjny samochód został podpalony
Wielka Brytania. Zamieszki w Sunderland 2 sierpnia. Policyjny samochód został podpalony
Źródło: Drik/Getty Images

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Wielka BrytaniaBrytyjska rodzina królewskaAtak nożownikaKsiężna KateKsiążę William
Czytaj także:
Supertajfun Ragasa. Tajfun wywołał potężne fale, które wdarły się do hotelu
Woda wyważyła drzwi i wdarła się do hotelu
METEO
imageTitle
Rewelacja mistrzostw na drodze Polaków. Gramy o półfinał
RELACJA
kawa ziarna kawy shutterstock_1398710591
Deszcze w Brazylii uderzyły w ceny kawy
BIZNES
Aleksandra Mirosław mistrzynią świata
Złota Aleksandra Mirosław. Jest mistrzynią świata
EUROSPORT
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Podpalił dom, w którym spał jego ojciec. 25 lat więzienia dla 41-latka
WARSZAWA
Pyrzyce. Nieletni chcieli zapłacić fałszywymi banknotami
Dwóch nastolatków chciało zapłacić fałszywymi banknotami
Szczecin
imageTitle
Switolina kończy sezon. Niepokojący komunikat
EUROSPORT
Grzegorz Gaża
Poseł kupił drona za 5 tysięcy złotych z publicznych pieniędzy. Po co?
100 kg narkotyków w aucie
4 mln zł w narkotykach. Rozbito transport klefedronu i amfetaminy
Katowice
Donald Trump
Tak wzbogacił się Trump i jego rodzina. Prawie dwukrotny wzrost
BIZNES
Ewakuacja mieszkańców bloku w Olsztynie
Śledztwo w sprawie planowania ataku terrorystycznego. Zatrzymano 19-latka
Olsztyn
Meduza
Ma kolor waty cukrowej i 20-metrowe macki
METEO
imageTitle
Świątek przywitała się z Pekinem. Miły prezent na lotnisku
EUROSPORT
Dron został znaleziony na polu
"Drony z plastiku i tektury". Kiedy każda wersja wydarzeń jest podejrzana
Piotr Szostak
Plebania kościoła św. Anny w Wilanowie ocieplona styropianem
Zabytkową plebanię ocieplali styropianem. Konserwator sprawdził, czy naprawili szkody
WARSZAWA
1909n000x-cnb-stangreciak-biura-widmo-0003
45 tysięcy za stronę internetową. Ostatni wpis sprzed lat. "Nie rozmawiam z TVN"
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
Poszła "wyprowadzić krówkę", na polu znalazła 10 ton jarzeniówek
Łódź
50-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa żony
Chciał udusić żonę. Powstrzymały go dzieci
Trójmiasto
W Waszyngtonie stanęła instalacja przedstawiająca Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina
W Waszyngtonie stanął "pomnik" Trumpa i Epsteina
Świat
Donald Trump na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ (Nowy Jork, 23.09.2025)
Sześć lat temu raczej się śmiali, teraz "słuchali go głównie w milczeniu"
Świat
shutterstock_2474121053
Piją coraz młodsi, a koszty rosną. "Tych ludzi się po prostu nie udaje uratować"
Piotr Wójcik
Łączna ilość zabezpieczonych substancji to blisko 100 kilogramów
W bagażniku niepozorna walizka i torba, w środku porcje narkotyków
Katowice
Wypadek na S19 w Jeżowem
Prokuratura apeluje do świadków wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk
Rzeszów
imageTitle
Potworne kontuzje, skoczkinie grzmią. "Niewiarygodny wstyd"
EUROSPORT
Atak na ratownika medycznego
18-latek zaatakował ratowników w karetce
Wrocław
Zbliża się kolejna zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?
BIZNES
Hałas w centrum Szczecina
Mają dość hałasu z przerobionych tłumików w centrum miasta. Zaczynają walkę
Szczecin
KACZYNSKI
Kaczyński o ogólnopolskim zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Trafił na trzy miesiące do aresztu
84-latka dała mu ponad 100 tysięcy złotych. Policja go zatrzymała
Lublin
imageTitle
Nie taki młody. Dotarto do prawdziwej metryki byłego reprezentanta
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica