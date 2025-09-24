Książę William i księżna Kate w miejscu ataku nożownika. "Bądźcie dzielne, radosne i dobre"

Książę William i księżna Kate w miejscu ataku nożownika w Southport Źródło: Reuters

Jak informuje portal BBC, para książęca spotkała się z nauczycielami i uczniami dwóch szkół w Southport, do których uczęszczały dziewczynki, które zginęły w ataku nożownika w ubiegłym roku - 7-letnia Elsie Dot Stancombe, 9-letnia Alice de Silva Aguiar i 6-letnia Bebe King.

Alice, Bebe i Elsie - ofiary nożownika z Southport na zdjęciach opublikowanych przez policję Źródło: Merseyside Police

"Stawiliście czoła wielkiemu horrorowi"

- Tragiczne wydarzenia, które rozegrały się w tym mieście w zeszłym roku, wciąż pozostają trudne do zrozumienia – powiedział książę William. Nowy plac zabaw, wybudowany ku pamięci ofiar ataku, nazwał "symbolem tego, jak społeczność zjednoczyła się, aby stworzyć pozytywną przestrzeń" oraz "testamentem tego, że miłość zawsze przezwycięży tragedię".

Księżna Kate podczas wtorkowego spotkania w Southport Źródło: Reuters

Książę Walii docenił też nauczycieli, którzy pomogli dzieciom poradzić sobie po wydarzeniach sprzed roku. Obiecał, że nikt, kto został dotknięty tym atakiem, nie zostanie zapomniany. Zwrócił się też do zebranych dzieci, mówiąc, aby były "dzielne, radosne i dobre".

Okazał również wsparcie rodzicom ofiar ataku. - Stawiliście czoła tak wielkiemu horrorowi, a z godnością i hartem ducha idziecie naprzód, tworząc niezwykłe dziedzictwo swoich córek. Zawsze będziemy was wspierać - mówił książę William. Dwóch ojców zmarłych dziewczynek, by je upamiętnić, przebiegło maraton w Londynie.

Książę William i księżna Kate odwiedzili Southport również zeszłej jesieni - było to wówczas pierwsze publiczne pojawienie się Kate po zakończeniu jej chemioterapii.

Księżna Kate w Southport (10.10.2024) Źródło: PAP/PA

Atak w Southport

29 lipca ubiegłego roku, w wyniku napaści uzbrojonego w nóż Axela Rudakubany, zginęło troje dzieci, a dziesięć kolejnych osób odniosło obrażenia. 23 stycznia tego roku napastnik usłyszał wyrok co najmniej 52 lat więzienia. Sędzia wyjaśnił, że w chwili popełnienia przestępstwa oskarżony nie był jeszcze pełnoletni, dlatego nie został skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Sędzia zaznaczył jednak, iż jest "wysoce prawdopodobne", że Rudakubana nigdy nie wyjdzie z więzienia. Bezpośrednio przed wydaniem wyroku sędzia powiedział, że napastnik "bestialsko zamordował" trójkę dzieci i "gdyby mógł, zabiłby wszystkie dzieci i dorosłych, którzy stanęliby mu na drodze".

Kwiaty i zabawki pozostawione przed budynkiem Sądu Koronnego w Liverpoolu, 23 stycznia 2025 r. Źródło: PAP/EPA/ADAM VAUGHAN

Lipcowy atak wstrząsnął Wielką Brytanią i doprowadził do kilkudniowych zamieszek. Poprzedziły je pojawiające się w internecie bezpośrednio po ataku fałszywe informacje, jakoby napastnik był muzułmańskim azylantem i przypłynął na Wyspy łodzią rok wcześniej. Doszło do ataków na funkcjonariuszy policji, podpaleń hoteli, w których przebywali migranci, czy ataków na meczety. W związku ze sprawą aresztowano ponad 1500 osób.

Wielka Brytania. Zamieszki w Sunderland 2 sierpnia. Policyjny samochód został podpalony Źródło: Drik/Getty Images