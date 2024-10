Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że projekt budżetu Rosji na przyszły rok przewiduje, że wydatki na wojsko wzrosną do 32 procent. Pokazuje to, że nadal przedkłada ona je nad wszystkie inne potrzeby.

W najnowszej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego resortu obrony poinformowano, że 30 września rosyjski rząd przesłał do Dumy Państwowej projekt budżetu na rok 2025. Przewiduje on, że wydatki wzrosną, nie uwzględniając inflacji, o 5 proc. - do 41,5 biliona rubli, co stanowi równowartość 447 miliardów dolarów.