Pielęgniarka oskarżona o zabijanie noworodków, usłyszała 22 zarzuty. "Ktoś celowo otruł te dzieci insuliną"

Wzrost śmiertelności noworodków

Prokuratura: zabójcą dzieci była pielęgniarka

Ponieważ lekarze nie mogli wyjaśnić zgonów, wezwano policję i przeprowadzono śledztwo. – Jego rezultatem było odkrycie, że w okresie od połowy 2015 roku do połowy 2016 roku ktoś na oddziale noworodkowym otruł dwoje dzieci insuliną – przekazał Nick Johnson. - Prokuratura twierdzi, że jedynym rozsądnym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z dowodów, jest to, że ktoś celowo otruł te dzieci insuliną – zaznaczył.

Oskarżyciel wspomniał przypadek bliźniąt – chłopców, którzy zostali otruci w ciągu kilku dni od narodzin. Johnson powiedział, że ich poziom cukru we krwi spadł do niebezpiecznego zakresu. Ale dzieci przeżyły dzięki umiejętnościom personelu medycznego, który brał pod uwagę, że niski poziom cukru może mieć naturalne przyczyny.

- Istnieje bardzo ograniczona liczba osób, które mogły dopuścić się otruć, ponieważ dostęp do oddziału noworodkowego jest ściśle ograniczony – stwierdził oskarżyciel. – Lucy Letby była na zmianie, kiedy bliźniacy zostali otruci, a my twierdzimy, że to ona była trucicielką – dodał.

Zgony "nie były przypadkowe"

Oskarżyciel w swojej mowie przed sądem wyjaśnił, że jedno z dzieci zostało zabite poprzez wstrzyknięcie powietrza do krwioobiegu – działanie to doprowadziło do zatoru powietrznego. Johnson zapewnił jednak, że wszystkie zgony, do których doszło w szpitalu Chester, "nie były przypadkowe".