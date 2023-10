Łosoś znika z restauracji. Szefowie kuchni o powodach

Restauracje nie chcą serwować łososia. "Kiepski produkt"

Co skłania szefów kuchni do zrezygnowania z popularnej potrawy? Między innymi kwestie związane ze środowiskiem i dobrostanem zwierząt na farmach, w tym obawy dotyczące stosowania antybiotyków i fakt, że łososie karmione są dużymi ilościami mniejszych ryb, które mogłyby być spożywane przez ludzi - wylicza "Guardian". Co więcej, hodowla łososia przyczynia się do spadku populacji dzikiego łososia.