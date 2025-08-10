Wiceprezydent USA o planach bezpośredniej rozmowy Zełenskiego z Putinem

Trump zapowiada spotkanie z Putinem. "Na stole jest kilka scenariuszy" Źródło: Reuters

Na piątek 15 sierpnia zapowiedziane zostało spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina, które ma się odbyć na Alasce i będzie dotyczyć wojny w Ukrainie. Nie jest jasne, czy w spotkaniu weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla amerykańskiej stacji telewizyjnej Fox News wyjawił, że trwają prace nad ustaleniem daty, kiedy Putin i Zełenski mogliby się spotkać i omówić temat zakończenia wojny.

Polityk mówił też, że jego zdaniem rozmowa przywódców "nie byłaby produktywna" przed spotkaniem na Alasce. Zapewnił jednak, że USA utrzymają dialog z Ukrainą i Zełenskim.

Vance przekazał też, że prezydent Trump rozważa wprowadzenie ceł na Chiny za zakup rosyjskiej ropy naftowej, ale nie podjął jeszcze żadnej ostatecznej decyzji.

Europejscy przywódcy o spotkaniu Trumpa i Putina

W nocy z soboty na niedzielę oświadczenie w sprawie spotkania Trumpa z Putinem wydało sześcioro europejskich przywódców: prezydent Francji Emmanuel Macon, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni, premier Polski Donald Tusk i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Liderzy podkreślili w nim, że "pozostają wierni zasadzie, zgodnie z którą granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą".

"Ukraina ma swobodę wyboru własnego losu. Sensowne negocjacje mogą mieć miejsce jedynie w kontekście zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych. Droga do pokoju na Ukrainie nie może zostać ustalona bez Ukrainy" - napisali.

