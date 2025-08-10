Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wiceprezydent USA o planach bezpośredniej rozmowy Zełenskiego z Putinem

Wiceprezydent J.D. Vance
Trump zapowiada spotkanie z Putinem. "Na stole jest kilka scenariuszy"
Źródło: Reuters
Stany Zjednoczone pracują nad wyznaczeniem daty rozmowy Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego - oświadczył wiceprezydent tego kraju J.D. Vance.

Na piątek 15 sierpnia zapowiedziane zostało spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina, które ma się odbyć na Alasce i będzie dotyczyć wojny w Ukrainie. Nie jest jasne, czy w spotkaniu weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla amerykańskiej stacji telewizyjnej Fox News wyjawił, że trwają prace nad ustaleniem daty, kiedy Putin i Zełenski mogliby się spotkać i omówić temat zakończenia wojny.

Polityk mówił też, że jego zdaniem rozmowa przywódców "nie byłaby produktywna" przed spotkaniem na Alasce. Zapewnił jednak, że USA utrzymają dialog z Ukrainą i Zełenskim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Powolna porażka Ukrainy". Światowe media o spotkaniu Trumpa z Putinem

"Powolna porażka Ukrainy". Światowe media o spotkaniu Trumpa z Putinem

Zełenski na Alasce? Urzędnik Białego Domu zdradził szczegóły

Zełenski na Alasce? Urzędnik Białego Domu zdradził szczegóły

Vance przekazał też, że prezydent Trump rozważa wprowadzenie ceł na Chiny za zakup rosyjskiej ropy naftowej, ale nie podjął jeszcze żadnej ostatecznej decyzji.

Europejscy przywódcy o spotkaniu Trumpa i Putina

W nocy z soboty na niedzielę oświadczenie w sprawie spotkania Trumpa z Putinem wydało sześcioro europejskich przywódców: prezydent Francji Emmanuel Macon, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni, premier Polski Donald Tusk i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Liderzy podkreślili w nim, że "pozostają wierni zasadzie, zgodnie z którą granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą".

"Wspólna czerwona linia" wobec planu Putina. Zełenski: Ukraina docenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wspólna czerwona linia" wobec planu Putina. Zełenski: Ukraina docenia

"Ukraina ma swobodę wyboru własnego losu. Sensowne negocjacje mogą mieć miejsce jedynie w kontekście zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych. Droga do pokoju na Ukrainie nie może zostać ustalona bez Ukrainy" - napisali.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USAPolityka zagraniczna USAUkrainaWojna w UkrainieJ.D. VanceDonald TrumpWołodymyr ZełenskiWładimir PutinRosjaPolityka zagraniczna RosjiKonflikty zbrojne RosjiStosunki Rosja - USA
Czytaj także:
27.10 | Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę miliona euro dziennie
Sąd wypuszcza na wolność znanego prawnika. Po 15-miesięcznym areszcie
Polska
Piorun
Gdzie jest burza? Tu wciąż słychać grzmoty
METEO
Koty
Zatrważająco rośnie liczba porzuconych zwierząt
Marta Kolbus
imageTitle
Rafał Majka po swoim ostatnim Tour de Pologne. "Nawet nie byłem bardzo zestresowany"
EUROSPORT
Wypadek motocyklisty
Po zderzeniu wjechał motocyklem w ścianę. 27-letni strażak zmarł w szpitalu
Najnowsze
Benjamin Netanjahu
Netanjahu: musimy "dokończyć robotę" przeciwko Hamasowi
Świat
Tragedia w Elblągu. Policja bada sprawę śmierci małżeństwa (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa ciała z ranami postrzałowymi. Policja bada sprawę śmierci małżeństwa
Trójmiasto
Karol Nawrocki
Sędzia: ten fragment wystąpienia Nawrockiego jest niepokojący
Polska
Opady gradu w Sokółce
Nawałnica z gradem przeszła przez polskie miasto
METEO
imageTitle
Brandon McNulty zwycięzcą Tour de Pologne
EUROSPORT
Życia 21-latka nie udało się uratować
Pływali na "dzikim kąpielisku". Jeden z nich nie żyje
Lublin
Samowolne wycofywanie na A4
Nie chcieli stać w korku na A4, skorzystali z korytarza życia
Wrocław
znak drogowy ulica samochody shutterstock_2460473411
321 na liczniku. Tak ukarano kierowcę w Niemczech
BIZNES
Hiszpania: "zakaz jazdy samochodem w pojedynkę" i "limit aut na rodzinę"? Ile w tym prawdy
"Zakaz jazdy samochodem w pojedynkę"? Ile w tym prawdy
Gabriela Sieczkowska
Lew uciekł z podpraskiego zoo
Lew uciekł z prywatnego zoo, zwierzę zastrzelono
METEO
Filtry Warszawskie
Abolicja za kradzież wody i zrzucanie ścieków. Wodociągi wydłużają termin
WARSZAWA
imageTitle
Majchrzak triumfuje w Kozerkach. Życiowy ranking blisko
EUROSPORT
Pieniądze złoty portfel
Ekspert o nowym pomyśle rządu. "Tylnymi drzwiami mamy rewolucję"
BIZNES
Protest w Moskwie rosyjskiej partii komunistycznej
Ważny krok Kanady, Wielkiej Brytanii i UE. "Osłabi zdolność Rosji"
BIZNES
Policjanci zatrzymali seniora przed nadjeżdżającym pociągiem (zdjęcie ilustracyjne)
Starszy mężczyzna szedł w kierunku torów, po których jechał pociąg. Zatrzymali go policjanci
WARSZAWA
Plaża w miejscowości Zatoka, Ukraina
Wybuchły miny morskie. Trzy osoby nie żyją
Świat
Tesla Cybertruck
Wojsko USA chce strzelać do Cybertrucków
Świat
imageTitle
Liderka WTA szykuje się na kluczową część sezonu. "Szczyt formy na US Open"
EUROSPORT
zupa, zupka błyskawiczna
Ostrzeżenie przed zupkami. Wszystkie partie wycofane
BIZNES
Karol Nawrocki w Kolbuszowej
Projekty ustaw Nawrockiego "właściwie są bardziej ustawkami"
Polska
imageTitle
Gwiazda Liverpoolu pyta o śmierć "palestyńskiego Pelego"
EUROSPORT
Andrzej Hundziak
Nie żyje Andrzej Hundziak
Łódź
Kierowca osobówki został ukarany za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych
Wyprzedzał autobus przed przejściem dla pieszych. Nagranie
Katowice
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: przed nami fala afrykańskich upałów
METEO
imageTitle
Dramatyczna kraksa. Włoski kolarz w śpiączce farmakologicznej
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica