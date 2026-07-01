Świat Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Już ponad dwa tysiące ofiar Adrian Wróbel |

Wenezuela. Akcja poszukiwawcza po trzęsieniu ziemi Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: MIGUEL GUTIERREZ/EPA/PAP

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W Wenezueli wciąż pracują miejscowe i zagraniczne ekipy ratownicze, choć szanse na przeżycie osób uwięzionych pod gruzami drastycznie spadają.

Szef wenezuelskiego parlamentu Jorge Rodriguez przekazał w środę, że oficjalny bilans zabitych w zeszłotygodniowym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli wzrósł do 2295, a prawie 11,3 tysiąca osób jest rannych. Dziesiątki tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione.

Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA Ojciec i syn wyciągnięci żywi spod gruzów cztery dni po trzęsieniu ziemi Źródło zdjęcia: Reuters Ojciec i syn wyciągnięci żywi spod gruzów cztery dni po trzęsieniu ziemi Źródło zdjęcia: Reuters Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA Trzęsienie ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: Ronald Pena R/PAP/EPA Ojciec i syn wyciągnięci żywi spod gruzów cztery dni po trzęsieniu ziemi Źródło zdjęcia: Reuters Ojciec i syn wyciągnięci żywi spod gruzów cztery dni po trzęsieniu ziemi Źródło zdjęcia: Reuters Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA

Amerykańska agencja kosmiczna NASA oceniła na podstawie zdjęć satelitarnych, że w trzęsieniach ziemi zawalonych lub uszkodzonych mogło zostać prawie 59 tysięcy budynków, głównie w stanie La Guaira. ONZ szacowała liczbę zaginionych osób na ponad 50 tysięcy.

Wenezuela po trzęsieniu ziemi. Na zdjęciach widać skalę zniszczeń

Żałoba narodowa rozpocznie się w środę o godzinie 18 czasu lokalnego (o północy ze środy na czwartek w Polsce), czyli niemal tydzień po katastrofalnym podwójnym trzęsieniu ziemi z 24 czerwca - napisała we wpisie na portalu X pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.

En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos. pic.twitter.com/eGOtAYk25u — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 1, 2026 Rozwiń

Wcześniej w środę Rodriguez oceniła, że priorytetem władz jest teraz "ochrona życia tych, którzy ocaleli, rodzin, które przebywają w obozach przejściowych i tych, którzy wciąż potrzebują bezpiecznego miejsca".

Mężczyzna czeka na ratunek od siedmiu dni

W stanie La Guaira w środę dalej pracowali ochotnicy i ekipy ratownicze. Około 100 ratowników kontynuowało trwające już ponad 48 godzin próby wydobycia na powierzchnię 40-letniego Hernana Gila, który od siedmiu dni uwięziony jest pod tonami gruzów zawalonego centrum handlowego. Mężczyzna żyje i jest przytomny.

- Jesteśmy bardzo blisko, ale konieczna jest maksymalna ostrożność. Musimy podejść bliżej, żeby można było go bezpiecznie wyciągnąć, nie narażając ani jego, ani nas - powiedział agencji EFE jeden z 64 portugalskich ratowników uczestniczących w akcji, w której biorą udział również specjaliści z Chile, USA i Wenezueli.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w mieście La Guaira Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RAUL MARTINEZ

We wtorek ekipa ratowników z Jordanii poinformowała o wydostaniu spod gruzów żywego trzylatka. Komentatorzy określili to jako "cudowny ratunek", biorąc pod uwagę, że chłopiec przeżył sześć dni pod zawalonym budynkiem. Eksperci przyznają, że szanse na uratowanie kolejnych osób spadają z każdą godziną.

W Wenezueli rośnie gniew wobec władz

W kraju tymczasem narasta krytyka reakcji władz na kataklizm i opieszałości państwowych służb. Policji i wojsku zarzucano utrudnianie akcji ratowniczej, pojawiły się oskarżenia o blokowanie pomocy, przejmowanie datków, a nawet kradzieże kosztowności z zawalonych budynków - podał Reuters.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w mieście La Guaira Źródło: Reuters

Według świadków niektórzy żołnierze i policjanci aktywnie pomagają w akcjach ratunkowych, ale widziano również wojskowych, którzy brali do rąk łopaty tylko po to, by nagrywać propagandowe filmiki - przekazał Reuters, powołując się na anonimowe źródła.

We wtorek ministerstwo spraw wewnętrznych Wenezueli poinformowało o wszczęciu dochodzenia przeciwko czterem policjantom podejrzanym o "przywłaszczanie aktywów finansowych pośród ruin".

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