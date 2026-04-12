Orban: wyniki są dla nas bardzo bolesne

Viktor Orban
Orban: dla nas wyniki wyborów są bardzo bolesne
Źródło: TVN24
Viktor Orban zabrał głos po niedzielnych wyborach parlamentarnych. - Wyniki są klarowne i bolesne dla nas, pogratulowałem zwycięskiej partii - powiedział dotychczasowy premier.

W TVN24 i TVN24+ TRWA PROGRAM SPECJALNY O WYBORACH NA WĘGRZECH

- Nie mamy pełnych wyników wyborów, ale to chyba staje się jasne, dla nas te wyniki są bardzo bolesne - powiedział do zwolenników około godziny 21 Viktor Orban.

- Możliwość rządzenia została zabrana, pogratulowałem partii zwycięskiej - kontynuował lider Fideszu. Jak dodał, jego ugrupowaniu w niedzielnych wyborach "zaufało dwa i pół miliona osób". 

- Nigdy się nie poddamy, będziemy służyć narodowi z ław opozycji - zapowiedział dotychczasowy szef rządu.

Wcześniej głos zabrał także lider partii TISZA Peter Magyar.

Obecne projekcje składu przyszłego parlamentu - włączając głosy oddane na listy krajowe i w jednomandatowych okręgach wyborczych - przewidują 136 mandatów dla TISZY, 56 dla Fideszu i KDNP oraz 7 dla Mi Hazank - wynika z danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po podliczeniu 60,24 procent głosów.

Zmiana na Węgrzech. Jak może wyglądać polityka zagraniczna?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zmiana na Węgrzech. Jak może wyglądać polityka zagraniczna?

Sebastian Zakrzewski

Wybory parlamentarne na Węgrzech

Według Narodowego Biura Wyborczego, frekwencja na godzinę 18.30 wyniosła 77,8 procent i jest wyższa niż końcowa w ostatnich wyborach parlamentarnych. Wówczas wyniosła 69,59 procent.

Węgrzy wybierali 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), czyli jednoizbowego parlamentu. 106 z nich jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości. Każdy uprawniony do tego obywatel Węgier głosujący w kraju miał prawo oddać dwa głosy: jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym, a drugi na listę partyjną lub narodowościową w przypadku osób należących do jednej z zarejestrowanych na Węgrzech mniejszości. Wyborcy przebywający poza krajem oddają jeden głos - wyłącznie na listę ogólnokrajową.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Bernadett Szabo / Reuters / Forum

Viktor Orban, Węgry, Peter Magyar
Dziennikarz tvn24.pl
