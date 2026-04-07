Telefon do Trumpa z wiecu Orbana. "Nie mogę w to uwierzyć"

J.D. Vance
Telefon do Trumpa z wiecu Orbana
W trakcie przemówienia na wiecu wyborczym Viktora Orbana w Budapeszcie wiceprezydent USA J.D. Vance zadzwonił do amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. - Muszę powiedzieć, że to fantastyczny człowiek. Mamy naprawdę rewelacyjne relacje - mówił o Orbanie prezydent USA.

J.D. Vance przebywa z wizytą w Budapeszcie. Przed godziną 18 wystąpił na wiecu wyborczym Orbana. W jego trakcie zadzwonił do prezydenta USA Donalda Trumpa.

- Panie prezydencie, pięć tysięcy węgierskich patriotów pana słucha i kochają pana chyba jeszcze bardziej niż Viktora Orbana - zwrócił się do Trumpa wiceprezydent USA.

- Wręcz nie mogę w to uwierzyć. Ja kocham Węgry i kocham Viktora - odpowiedział Trump. - Muszę powiedzieć, że to fantastyczny człowiek. Mamy naprawdę rewelacyjne relacje. Robi świetną robotę - dodał.

Wkrótce więcej informacji.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
