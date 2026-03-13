Logo strona główna
Świat

Kto wygra na Węgrzech? Peter Magyar dla TVN24: mamy jasno określony cel

Peter Magyar podczas wiecu w miejscowości Velence
Magyar walczy o głosy wyborców. Relacja Macieja Warsińskiego
Źródło: TVN24
Do wyborów parlamentarnych na Węgrzech pozostał miesiąc. Najnowsze sondaże pokazują wyrównaną walkę między rządzącym od lat Fideszem premiera Viktora Orbana a opozycyjną Tiszą, którą kieruje Peter Magyar. - Znam te wszystkie sztuczki, znam premiera Orbana i ten system, ale i tak to zrobimy. Wygramy z nimi i to bardzo wyraźnie - powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Maciejem Warsińskim Magyar.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Na jednym z wieców wyborczych Petera Magyara był reporter TVN24 Maciej Warsiński. Polityk przyjechał do małego miasta pod Budapesztem, gdzie wielki zakład produkcyjny zamiast miejscowych, sprowadził do pracy ludzi z zagranicy.

Lider partii Tisza podczas trwającego około 90 minut przemówienia mówił o globalnych zagrożeniach, krytykował Viktora Orbana za uzależnienie kraju od dostaw surowców z Rosji i za przyjaźń z Władimirem Putinem - relacjonował Maciej Warsiński.

Wiec wyborczy partii Tisza
Wiec wyborczy partii Tisza
Źródło: Zoltan Mathe/PAP/EPA

Reporter zwrócił uwagę, że polityk po zakończonych wystąpieniach zostaje, aby rozmawiać z mieszkańcami. - W ten sposób chce zdobyć zaufanie Węgrów, którzy dotychczas popierali Viktora Orbana.

Magyar dla TVN24: mamy jasno określony cel

Peter Magyar zapytany przez naszego reportera, co jest dla niego największym zagrożeniem w tej kampanii, odpowiedział: - Popiera nas ogromna większość węgierskiego społeczeństwa. Mamy jasno określony cel: zmienić nasz kraj. Mamy tylko jedną ojczyznę, ukochane Węgry. Dlatego nie zamierzam skupiać się na żadnych groźbach - mówił.

- Znam te wszystkie sztuczki, znam premiera Orbana i ten system, ale i tak to zrobimy. Wygramy z nimi i to bardzo wyraźnie - zapewnił.

Peter Magyar na wiecu w miejscowości Velence
Peter Magyar na wiecu w miejscowości Velence
Źródło: Zoltan Mathe/PAP/EPA

Antyukraińska i antyunijna kampania wyborcza

Na nieco ponad miesiąc przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech na ulicach Budapesztu, gdzie nie spojrzeć, zobaczyć można antyukraińskie i antyunijne plakaty. Wpisują się one w narrację rządu Viktora Orbana, który kwietniowe głosowanie przedstawia jako wybór między wojną a pokojem.

W Budapeszcie najczęściej pojawia się plakat przedstawiający uśmiechniętą twarz prezydenta Ukrainy z ostrzeżeniem: "Nie pozwólmy, aby to Zełenski śmiał się ostatni". Banner reklamuje tzw. konsultacje narodowe, w ramach których rząd pyta obywateli o stosunek do pomocy udzielanej Kijowowi przez UE, regularnie apelując przy tym o głosowanie przeciwko wspieraniu węgierskiego sąsiada.

Zabrali miliony i złoto. "Zagranie ostatniej szansy Orbana"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zabrali miliony i złoto. "Zagranie ostatniej szansy Orbana"

Tatiana Serwetnyk

Niemal równie powszechnie występuje plakat, na którym przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wskazują na otwartą dłoń Zełenskiego, co ma symbolizować apele o pomoc finansową i wojskową UE dla Ukrainy. Podpis głosi: "Wyślijmy wiadomość do Brukseli. NIE ZAPŁACIMY".

Przesłanie ma potwierdzać narrację rządu, który od miesięcy przedstawia Ukrainę i UE jako zagrożenie dla stabilności gospodarczej i suwerenności Węgier. Władze podkreślają, że ich kampania odzwierciedla uzasadnione obawy dotyczące priorytetów w wydatkach Unii.

Nowy sondaż przed wyborami na Węgrzech. Złe wieści dla Ziobry
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowy sondaż przed wyborami na Węgrzech. Złe wieści dla Ziobry

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Węgrzy wybiorą 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w okręgach jednomandatowych, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.

Opozycyjna TISZA pod przewodnictwem Petera Magyara uzyskuje w większości niezależnych sondaży kilku-, a nawet kilkunastoprocentową przewagę nad Fideszem.

OGLĄDAJ: Władysław Kosiniak-Kamysz w "Jeden na jeden"
Jeden na jeden

Władysław Kosiniak-Kamysz w "Jeden na jeden"

Jeden na jeden
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Zoltan Mathe/PAP/EPA

WęgryViktor Orban
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica