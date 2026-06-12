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Świat

Alert NATO na Węgrzech. Samolot nie nawiązał kontaktu

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Myśliwiec Jas 39 Gripen
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
NATO ogłosiło najwyższy stopień alertu dla węgierskiego wojska po tym, jak samolot izraelskich linii lotniczych nie nawiązał kontaktu z kontrolą ruchu lotniczego - przekazał premier Węgier Peter Magyar.

"Centrum Połączonych Operacji Powietrznych NATO ogłosiło niedawno najwyższy stan gotowości dla węgierskiej obrony z powodu izraelskiego samolotu pasażerskiego Airbus A321" - poinformował w czwartek w mediach społecznościowych premier Węgier Peter Magyar.

Jak przekazał, izraelski samolot rejsowy lecący z Tel Awiwu do Pragi nie nawiązał kontaktu z węgierską kontrolą ruchu lotniczego. W związku z tym poderwana została para myśliwców JAS-39 Gripen należących do węgierskich sił zbrojnych.

Myśliwce eskortowały samolot do granicy

Piloci nawiązali kontakt wzrokowy z pilotami izraelskiego Airbusa A321, którzy następnie nawiązali łączność radiową z kontrolą lotów - podał Magyar. Myśliwce, zgodnie ze standardową procedurą, eskortowały samolot pasażerski do granicy przestrzeni powietrznej Węgier i Austrii, którą Airbus przekroczył po godz. 20.10.

Po zakończeniu misji myśliwce wróciły bezpiecznie do bazy w Kecskemet, w środkowej części kraju. Incydent udowodnił skuteczność działania węgierskich sił powietrznych, a także zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO - ocenił węgierski premier.

OGLĄDAJ: NATO: siła w powietrzu
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Źródło: PAP
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Tagi:
WęgryNATOIzrael
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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