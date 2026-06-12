Świat Alert NATO na Węgrzech. Samolot nie nawiązał kontaktu Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Rutte: zaangażowanie sojuszników w Artykuł 5 NATO jest niezmienne Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Centrum Połączonych Operacji Powietrznych NATO ogłosiło niedawno najwyższy stan gotowości dla węgierskiej obrony z powodu izraelskiego samolotu pasażerskiego Airbus A321" - poinformował w czwartek w mediach społecznościowych premier Węgier Peter Magyar.

Jak przekazał, izraelski samolot rejsowy lecący z Tel Awiwu do Pragi nie nawiązał kontaktu z węgierską kontrolą ruchu lotniczego. W związku z tym poderwana została para myśliwców JAS-39 Gripen należących do węgierskich sił zbrojnych.

Myśliwce eskortowały samolot do granicy

Piloci nawiązali kontakt wzrokowy z pilotami izraelskiego Airbusa A321, którzy następnie nawiązali łączność radiową z kontrolą lotów - podał Magyar. Myśliwce, zgodnie ze standardową procedurą, eskortowały samolot pasażerski do granicy przestrzeni powietrznej Węgier i Austrii, którą Airbus przekroczył po godz. 20.10.

Po zakończeniu misji myśliwce wróciły bezpiecznie do bazy w Kecskemet, w środkowej części kraju. Incydent udowodnił skuteczność działania węgierskich sił powietrznych, a także zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO - ocenił węgierski premier.

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