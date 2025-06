Burmistrz Budapesztu odpowiedział na zakaz Orbana. Znaczący gest

Węgierski rząd formalizuje donosy na pary LGBT+? "Sposób na zastraszanie" Źródło: Justyna Zuber | Fakty o Świecie TVN24 BiS

Podpisany przez premiera Viktora Orbana dokument, który wchodzi w życie z dniem publikacji, stanowi, że "symbole odnoszące się do lub promujące różne orientacje seksualne i płciowe albo ruchy polityczne, które je reprezentują, nie mogą być umieszczane na budynkach" rządowych lub związanych z Bankiem Centralnym.

Biuro premiera podkreśliło, że była to decyzja "symboliczna", ponieważ eksponowanie takich symboli "nie jest powszechną praktyką w budynkach rządowych". "Dekret przede wszystkim potwierdza, że rząd jest w pełni zaangażowany w tłumienie propagandy LGBTQ+ skierowanej do dzieci, czy to w przedszkolach, szkołach, mediach, czy przestrzeni publicznej" - zaznaczono w oświadczeniu kancelarii premiera.

"Budapeszt nie jest tożsamy z rządem"

Rozporządzenie nie dotyczy budynków władz miejskich. Opozycyjny burmistrz Budapesztu Gergely Karacsony zamieścił w piątek na swoim Facebooku zdjęcie przedstawiające tęczową flagę umieszczoną przed siedzibą władz miejskich stolicy.

"Tak jak co roku od 2019, również teraz, na początku Miesiąca Dumy, tęczowa flaga zawisła na budynku Ratusza – bo tam jest jej miejsce" - oświadczył. "Węgry to nie to samo co rząd i Budapeszt nie jest tożsamy z rządem. Festiwal Budapest Pride jest świętem wolności nas wszystkich" - napisał Karacsony.

Zakaz parad równości i apele z zagranicy

W połowie marca bieżącego roku parlament Węgier przyjął nowelizację ustawy o zgromadzeniach, delegalizującą w praktyce parady równości. Projekt zmian złożyła rządząca partia Fidesz. Zakaz pozwala nakładać grzywny na organizatorów wydarzeń i zabrania "przedstawiania lub promowania homoseksualizmu" wśród nieletnich poniżej 18. roku życia.

Parada równości w Budapeszcie (zdjęcie archiwalne) Źródło: PAP/EPA/Robert Hegedus

Wcześniej w tym tygodniu węgierska policja odrzuciła wniosek o organizację tegorocznego Marszu Równości w Budapeszcie. Organizatorzy zaplanowanego na koniec czerwca wydarzenia zapowiedzieli, że mimo zakazu go zorganizują.

Francja, Niemcy i Hiszpania znalazły się wśród ponad 20 krajów Unii Europejskiej, które w zeszłym miesiącu wezwały Budapeszt do zmiany przepisów zakazujących wydarzeń LGBTQ+, wyrażając obawy, że jest to sprzeczne z podstawowymi wartościami godności, wolności, równości i poszanowania praw człowieka zapisanymi w traktatach UE.