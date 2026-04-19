Węgierski boss narkotykowy aresztowany w Meksyku
Uważany za jednego z dziesięciu najbardziej poszukiwanych w Europie przestępców został zatrzymany - poinformowały w sobotę meksykańskie władze.
To 48-letni obywatel Węgier Janos Balla, znany również jako Daniel Takacs. Jest on poszukiwany na Węgrzech za handel narkotykami, za co został skazany na sześć lat więzienia. Został aresztowany dzięki akcji meksykańskich służb na jednej z ulic w okolicach kurortu Cancun na południu kraju.
"Mężczyzna jest ścigany czerwonym listem Interpolu, a także przez Europol" - podkreślił na X meksykański sekretarz ds. bezpieczeństwa Omar Garcia Harfuch.
Władze stanowe i federalne podały we wspólnym komunikacie, że Ballę zlokalizowano dzięki informacjom od węgierskich organów bezpieczeństwa, a także danym wywiadowczym i ustaleniom śledztwa. Przekazano go meksykańskiej agencji ds. imigracji, "by ustalić jego status imigracyjny i kontynuować procedurę jego kontrolowanej deportacji do Europy".
Aresztowanie Janosa Balli jest elementem szerszej kampanii antynarkotykowej prowadzonej przez prezydent Meksyku Claudię Sheinbaum. Jej administracja zaostrza stanowisko w kwestii zwalczania handlu narkotykami i działalności karteli w Meksyku, między innymi w obliczu presji ze prezydenta USA Donalda Trumpa. W marcu służby meksykańskie aresztowały lidera jednego z największych gangów narkotykowych Ekwadoru - Los Lobos.
Źródło: tvn24.pl, PAP, Al Jazeera
