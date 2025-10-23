Ważny moment w Watykanie. Pierwsze takie wydarzenie od prawie pół tysiąca lat

Brytyjska para królewska przybyła na spotkanie w Stolicy Apostosl Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Król Karol III i królowa Kamila przybyli w środę wieczorem do Stolicy Apostolskiej. Brytyjska para królewska składa oficjalną, państwową wizytę w Watykanie w Roku Świętym, który jest ogłaszany co 25 lat. Podczas poprzedniego Jubileuszu, ćwierć wieku temu, królowa Elżbieta II odwiedziła papieża Jana Pawła II. Obecna historyczna wizyta będzie skoncentrowana na dwóch aspektach: kwestiach ekumenizmu i ochronie środowiska naturalnego, które są bardzo bliskie papieżowi Leonowi XIV.

Pierwsze takie wydarzenie od prawie 500 lat

Głównymi punktami w harmonogramie są spotkanie brytyjskiej pary królewskiej z papieżem - pierwsze od wyboru Leona XIV w maju oraz nabożeństwo ekumeniczne w Kaplicy Sykstyńskiej.

Król Karol III, jako pierwszy brytyjski monarcha od czasów schizmy króla Anglii Henryka VIII (1534 r.), będzie modlić się wspólnie z papieżem.

Brytyjska para królewska przybyła na spotkanie w Stolicy Apostolskiej Źródło: TELENEWS/EPA/PAP

Specjalny fotel dla króla Karola

Pierwszym punktem wizyty będzie spotkanie brytyjskiej pary królewskiej z papieżem w bibliotece Pałacu Apostolskiego. Następnie Karol III uda się na rozmowę z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem, a królowa Kamila zwiedzi Kaplicę Paulińską.

W południe brytyjski monarcha z małżonką i Leon XIV udadzą się do Kaplicy Sykstyńskiej na wspólną modlitwę ekumeniczną w intencji troski o środowisko naturalne. Modlitwę po łacinie i angielsku poprowadzi papież oraz anglikański arcybiskup Yorku Stephen Cottrell. Towarzyszyć jej będzie śpiew chórów królewskiego i papieskiego.

- Król Karol III, który jest także głową Kościoła anglikańskiego, pragnął, aby wizyta w Stolicy Apostolskiej obejmowała również duchowy moment modlitwy z papieżem - wyjaśnił arcybiskup Flavio Pace z watykańskiej Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Król Karol III i królowa Kamila Źródło: TELENEWS/EPA/PAP

Kolejnym punktem będzie spotkanie z osobami zaangażowanymi w działania na rzecz ochrony środowiska. Odbędzie się ono w Sali Królewskiej Pałacu Apostolskiego. - Moment ten podkreśli zaangażowanie papieża - wcześniej Franciszka, a teraz Leona XIV, Stolicy Apostolskiej i króla Karola III, na rzecz ekologii - powiedziała siostra Alessandra Smerilli, sekretarz Dykasterii do spraw Integralnego Rozwoju Człowieka. Po południu para królewska uda się do rzymskiej bazyliki Świętego Pawła za Murami, która jest tradycyjnym miejscem modlitw ekumenicznych. Brytyjski monarcha otrzyma tam w czasie uroczystości tytuł Królewskiego Konfratra (Royal Confrater). Z okazji wizyty w katolickiej bazylice przygotowano specjalny fotel dla króla. Nie jest wykluczone, że przejdzie on także przez Drzwi Święte, co jest gestem pielgrzymów Roku Świętego.

Wizyta monarchów w Watykanie

Oficjalna wizyta Karola III i Kamili w Watykanie planowana była na kwiecień tego roku, ale została przełożona z powodu złego stanu zdrowia papieża Franciszka. Para królewska, która gościła wtedy w Rzymie, odwiedziła prywatnie papieża w Domu Świętej Marty, gdzie przechodził rekonwalescencję po pobycie w szpitalu. Było to na niecałe dwa tygodnie przed jego śmiercią. Czwartkowe historyczne wydarzenie poprzedza kolejne ważne uroczystości w Watykanie - 1 listopada w czasie mszy na placu Świętego Piotra papież Leon XIV ogłosi Doktorem Kościoła świętego kardynała Johna Henry'ego Newmana, który, będąc anglikaninem, nawrócił się na katolicyzm.

OGLĄDAJ: TVN24 HD