Papież Franciszek o migrantach: są ofiarami arogancji i przemocy możnych

"Święty Józef jako prześladowany i mężny migrant" - to tytuł katechezy, jaką wygłosił papież w Auli Pawła VI podczas spotkania z wiernymi. Przypomniał, że Święta Rodzina z Nazaretu musiała uciekać do Egiptu, bo król Herod kazał zabić w Betlejem wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia. - (Herod) był człowiekiem okrutnym. Aby rozwiązać problem miał tylko jedną receptę - zabić. Jest on symbolem wielu tyranów dnia wczorajszego i dzisiejszego. Dla tych tyranów ludzie się nie liczą, liczy się władza, a jeśli potrzebują ją powiększyć, zabijają ludzi. I to dzieje się dzisiaj - oświadczył Franciszek.