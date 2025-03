Waszyngton wstrzymał pomoc wojskową dla Kijowa. Premier Ukrainy odpowiada

Szmyhal zapewnił również, że Kijów "zrobi wszystko", aby utrzymać współpracę ze Stanami Zjednoczonymi "na poprzednim poziomie". W jego ocenie Ukraina jest gotowa do podpisania z USA porozumienia w sprawie minerałów. Jednocześnie twierdzi, że wojsko dysponuje narzędziami do utrzymania linii frontu.

Wstrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej

Zanim amerykańskie media poinformowały o decyzji Waszyngtonu, Trump pytany o to, czy rozważa taką decyzję, mówił, że "nie rozmawiał o tym", choć - jak stwierdził - "zobaczymy, co się stanie". Według medialnych doniesień przerwa w amerykańskiej pomocy dla Kijowa ma potrwać do momentu, aż prezydent USA uzna, że "przywódcy kraju wykażą się zaangażowaniem w pokój w dobrej wierze".