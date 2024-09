Iran dostarczył Rosji rakiety krótkiego zasięgu. Taki ruch spotka się z "ostrą i szybką odpowiedzią"

Iran dostarczył Rosji rakiety balistyczne krótkiego zasięgu - podał w piątek dziennik "Wall Street Journal". Gazeta nie wskazała, kiedy doszło do przekazania i jakie konkretnie pociski otrzymała Rosja, jednak według cytowanego przez nią przedstawiciela USA "w końcu doszło" do dostawy kilkuset pocisków.

Iran może spodziewać się sankcji Zachodu

Według "WSJ" przygotowania do nałożenia skoordynowanych sankcji już zostały podjęte tego lata, a USA i UE pracują obecnie nad finalizacją pakietu. W grę wchodzić ma m.in. zakaz lotów irańskich linii lotniczych na europejskie lotniska, a także obłożenie restrykcjami firm zaangażowanych w dostawę.

Dziennik pisze jednak, że mimo wcześniejszych zapowiedzi bardziej zdecydowanych kroków, w tym powrotu do sankcji wycofanych po zawarciu porozumienia atomowego z Iranem (JCPOA), w ostatnich tygodniach europejscy dyplomaci mieli sygnalizować, że "poza sektorem lotniczym, inne więzy gospodarcze i bankowe z Iranem nie zostaną przecięte".

Teheran jest drugim po Korei Północnej dostawcą pocisków balistycznych do Rosji. Choć nie jest wiadomo, jakie rakiety otrzymała Rosja, poprzednie doniesienia mówiły o pociskach Fath 360 i Ababil, które mają zasięg odpowiednio do 120 i 86 km. "WSJ" zaznacza jednak, że Teheran ma w swoim arsenale również rakiety sięgające do 800 km.