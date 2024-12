Ukraińcy informują o największych stratach Rosji od początku inwazji

Straty w sprzęcie

Również w listopadzie ukraińscy żołnierze zniszczyli 307 czołgów wroga. To najwyższy wynik tej jesieni (we wrześniu zniszczono lub uszkodzono 291 czołgów rosyjskich, w październiku - 279). Batalion czołgów armii Federacji Rosyjskiej liczy 31 pojazdów, co oznacza, że w listopadzie 2024 roku armia Kremla straciła prawie 10 batalionów pancernych. Szacunkowy koszt takiej ilości sprzętu to równowartość 450 milionów dolarów - poinformowało ukraińskie ministerstwo obrony.