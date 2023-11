Szpital w Strefie Gazy odcięty od zasilania. Lekarz: Wiele razy mam ochotę odejść na bok i płakać. Proszę, zatrzymajcie to

W pobliżu szpitala al-Szifa w Gazie toczyły się w sobotę walki pomiędzy izraelskimi żołnierzami a bojownikami Hamasu. Izraelskie wojsko twierdzi, że Hamas utworzył stanowiska dowodzenia w tunelach pod szpitalem i wykorzystuje cywilów jako żywe tarcze. Pracownicy szpitala zaprzeczają tym oskarżeniom - podała agencja Associated Press.

Dyrektor placówki Mohammed Abu Selmia powiedział, że w szpitalu skończyły się ostatnie zapasy paliwa do agregatów prądotwórczych. - Urządzenia medyczne przestały działać. Pacjenci, szczególnie ci na intensywnej terapii, zaczęli umierać – powiedział w rozmowie telefonicznej, oskarżając izraelskie wojska o "strzelanie do każdego, na zewnątrz i wewnątrz szpitala". "W tle jego głosu słychać było eksplozje"- zrelacjonowało AP.

"Sytuacja jest przeraźliwa. Nie da się tego opisać w żadnym języku, żadnymi słowami"

Portal stacji CNN, opisując sytuację w szpitalu, zacytował pracującego na tamtejszym oddziale ratunkowym doktora Mohammeda Ghneima, który nagrał 7 listopada dla dziennikarzy wiadomość głosową. - Robimy, co w naszej mocy, dlatego nie wyjeżdżaliśmy stąd od kilku dni, ale sytuacja jest przeraźliwa. Nie da się tego opisać w żadnym języku, żadnymi słowami - powiedział. - Wiele razy mam ochotę odejść na bok i płakać, ale niestety nie ma czasu - przyznał.

Gheim podkreślał, że lekarze w szpitalu "są przeszkoleni, jak radzić sobie z masowymi ofiarami, ale nie w ten sposób". - Nie mamy znieczulenia, by leczyć pacjentów z silnym bólem, tych z odłamkami w głowie lub brzuchu, a także osób, którym amputowano ręce lub nogi - dodał.

- Chcę powiedzieć światu: to kryzys humanitarny, to ludobójstwo - zaznaczył. - Proszę, zatrzymajcie to - apelował.