We wtorek magazyn "National Geographic" opublikował listę najlepszych 25 kierunków i atrakcji na wakacje w 2025 roku. - W tym roku, rozumiejąc złożoność czasów, w których żyjemy, i wyzwania obecne w tak wielu miejscach planety, chcieliśmy skupić się na tym, co naszym zdaniem daje dobrą zabawę, radość z podróży i ekscytację z odkrywania - wyjaśnił redaktor naczelny pisma Nathan Lump w rozmowie z CNN.

Najlepsze kierunki na 2025 rok

Na liście najbardziej wartych odwiedzenia w kolejnym roku kierunków znalazło się miasto Guadalajara w Meksyku za sprawą dwutygodniowego festiwalu Mariachi, który odbywa się tam na przełomie sierpnia i września. Wtedy "ulice ożywają dzięki muzyce", co "daje dużo radości", uzasadnił Lump. Kolejne miejsce to Boise w amerykańskim stanie Idaho, w którym po kilku latach przerwy powróci festiwal Jaialdi. To codzienne występy uliczne i konkursy inspirowane kulturą Basków, których populacja w tym mieście jest największa w USA.