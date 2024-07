W Japonii kończy się ryż. Rząd wśród winnych wskazuje zagranicznych turystów

Zapasy ryżu w Japonii spadły do najniższego poziomu od co najmniej ćwierćwiecza - wskazują dane lokalnego Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa. Za rekordowo małe zapasy odpowiadać mają wysokie temperatury, niskie opady i coraz niższa opłacalność produkcji. Resort o sytuację wini jednak także zagranicznych turystów.

Zgodnie z danymi japońskiego Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa w czerwcu zgromadzone w prywatnych magazynach zapasy ryżu spadły do zaledwie 1,56 miliona ton. Liczyły więc o 20 procent mniej niż jeszcze rok temu i najmniej od co najmniej 1999 roku, kiedy to zaczęto w usystematyzowany sposób monitorować poziom zapasów.