Świat

W jakim stanie jest przywódca Iranu? "Poważne obrażenia"

Modżtaba Chamenei
Hegseth: Chamenei jest ranny i prawdopodobnie oszpecony
Modżtaba Chamenei od początku wojny Iranu z USA i Izraelem nie pokazał się publicznie. To wywołało plotki, że jest w krytycznym stanie. Nowe doniesienia przeczą tej wersji. Jest w nich też trochę nowych szczegółów.

Modżtaba Chamenei został przywódcą Iranu 8 marca. Amerykański Sekretarz Wojny Pete Hegseth ogłosił w połowie marca, że Chamenei został "ranny i prawdopodobnie oszpecony". Na początku kwietnia "The Times" donosił z kolei, że nowy lider jest nieprzytomny i nie sprawuje władzy, zaś materiały z nim były generowane przez reżim z użyciem sztucznej inteligencji.

W sobotę Reuters, powołując się na źródła z bliskiego otoczenia Chameneiego, podał więcej szczegółów. Trzy osoby przekazały agencji, że twarz Chameneiego została oszpecona w wyniku przeprowadzonego 28 lutego amerykańsko-izraelskiego ataku na Teheran, w którym zginął jego ojciec. Ponadto Chamenei doznał poważnych obrażeń jednej lub obu nóg. Inne źródło informowało wcześniej Reutersa, że Chamenei stracił nogę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Coraz głośniejsze milczenie. Sytuacja "więcej niż dziwna"

Modżtaba Chamenei wraca do zdrowia?

Jedna z osób z bliskiego kręgu Chameneiego powiedziała, że w ciągu miesiąca lub dwóch będzie można spodziewać się publikacji wizerunków najwyższego przywódcy i być może pojawi się on publicznie. Wszystkie trzy źródła podkreśliły jednak, że dopiero wtedy, gdy pozwoli na to jego stan zdrowia i kiedy będzie to bezpieczne.

Modżtaba Chamenei ma wracać do zdrowia. Jak podały dwa źródła, jest w pełni sprawny umysłowo i bierze udział w wideokonferencjach z wysokimi rangą urzędnikami.

Reuters podał, że CIA odmówiło komentarza na temat stanu zdrowia irańskiego przywódcy. Na pytania agencji nie odpowiedziało biuro premiera Izraela.

"Modżtaba będzie jednym z głosów, ale nie tym decydującym"

Alex Vatanka, badacz z think tanku Middle East Institute, powiedział w rozmowie z agencją, że niezależnie od stopnia odniesionych obrażeń, mało prawdopodobne jest, aby nowy i niedoświadczony przywódca cieszył się takim samym autorytetem jak jego ojciec. Choć postrzegany jest jako symbol ciągłości, osiągnięcie takiej samej kontroli nad krajem może zająć mu lata - dodał Vatanka.

- Modżtaba będzie jednym z głosów, ale nie tym decydującym - powiedział. Opisał, że nowy przywódca musi udowodnić, że jest wiarygodnym, silnym i dominującym głosem. - Reżim - jako całość - musi podjąć decyzję, w jakim kierunku zamierza podążać - stwierdził.

Modżtaba Chamenei. Zdjęcie archiwalne
Źródło: Reuters

Irańsko-amerykańskie negocjacje pokojowe

Według źródeł w Teheranie cytowanych przez Reuters Chamenei ma też angażować się w podejmowanie decyzji w kluczowych kwestiach, w tym dotyczących wojny i negocjacji z Waszyngtonem.

Te ruszyły w sobotę 13 kwietnia w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Na czele delegacji Iranu stoją minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi oraz przewodniczący parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf.

W przededniu rozpoczęcia rozmów prezydent USA Donald Trump przedstawił, co według niego będzie "99 procentami sukcesu".

pc

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

IranKonflikt na Bliskim WschodzieUSAAjatollah Ali Chamenei
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica