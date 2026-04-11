W jakim stanie jest przywódca Iranu? "Poważne obrażenia"

Hegseth: Chamenei jest ranny i prawdopodobnie oszpecony

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Modżtaba Chamenei został przywódcą Iranu 8 marca. Amerykański Sekretarz Wojny Pete Hegseth ogłosił w połowie marca, że Chamenei został "ranny i prawdopodobnie oszpecony". Na początku kwietnia "The Times" donosił z kolei, że nowy lider jest nieprzytomny i nie sprawuje władzy, zaś materiały z nim były generowane przez reżim z użyciem sztucznej inteligencji.

W sobotę Reuters, powołując się na źródła z bliskiego otoczenia Chameneiego, podał więcej szczegółów. Trzy osoby przekazały agencji, że twarz Chameneiego została oszpecona w wyniku przeprowadzonego 28 lutego amerykańsko-izraelskiego ataku na Teheran, w którym zginął jego ojciec. Ponadto Chamenei doznał poważnych obrażeń jednej lub obu nóg. Inne źródło informowało wcześniej Reutersa, że Chamenei stracił nogę.

Modżtaba Chamenei wraca do zdrowia?

Jedna z osób z bliskiego kręgu Chameneiego powiedziała, że w ciągu miesiąca lub dwóch będzie można spodziewać się publikacji wizerunków najwyższego przywódcy i być może pojawi się on publicznie. Wszystkie trzy źródła podkreśliły jednak, że dopiero wtedy, gdy pozwoli na to jego stan zdrowia i kiedy będzie to bezpieczne.

Modżtaba Chamenei ma wracać do zdrowia. Jak podały dwa źródła, jest w pełni sprawny umysłowo i bierze udział w wideokonferencjach z wysokimi rangą urzędnikami.

Reuters podał, że CIA odmówiło komentarza na temat stanu zdrowia irańskiego przywódcy. Na pytania agencji nie odpowiedziało biuro premiera Izraela.

"Modżtaba będzie jednym z głosów, ale nie tym decydującym"

Alex Vatanka, badacz z think tanku Middle East Institute, powiedział w rozmowie z agencją, że niezależnie od stopnia odniesionych obrażeń, mało prawdopodobne jest, aby nowy i niedoświadczony przywódca cieszył się takim samym autorytetem jak jego ojciec. Choć postrzegany jest jako symbol ciągłości, osiągnięcie takiej samej kontroli nad krajem może zająć mu lata - dodał Vatanka.

- Modżtaba będzie jednym z głosów, ale nie tym decydującym - powiedział. Opisał, że nowy przywódca musi udowodnić, że jest wiarygodnym, silnym i dominującym głosem. - Reżim - jako całość - musi podjąć decyzję, w jakim kierunku zamierza podążać - stwierdził.

Modżtaba Chamenei. Zdjęcie archiwalne Źródło: Reuters

Irańsko-amerykańskie negocjacje pokojowe

Według źródeł w Teheranie cytowanych przez Reuters Chamenei ma też angażować się w podejmowanie decyzji w kluczowych kwestiach, w tym dotyczących wojny i negocjacji z Waszyngtonem.

Te ruszyły w sobotę 13 kwietnia w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Na czele delegacji Iranu stoją minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi oraz przewodniczący parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf.

W przededniu rozpoczęcia rozmów prezydent USA Donald Trump przedstawił, co według niego będzie "99 procentami sukcesu".

