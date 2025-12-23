Logo strona główna
Świat

Vince Zampella nie żyje. Media: współtwórca "Call of Duty" zginął w wypadku na autostradzie

Vince Zampella
Vince Zampella
Źródło: JILL CONNELLY/PAP/EPA
Vince Zampella, współtwórca gier komputerowych, w tym "Call of Duty", zmarł w wieku 55 lat. Według amerykańskich mediów zginął w wypadku na autostradzie w Kalifornii.

Śmierć Vince'a Zampelli potwierdziła firma Electronic Arts. Przekazano, że Zampella zmarł w niedzielę, nie ujawniając jednak przyczyny jego śmierci. Miał 55 lat.

Według stacji NBC Los Angeles Zampella zginął w niedzielne popołudnie w wypadku samochodowym na autostradzie Angeles Crest Highway w Kalifornii. "Ferrari zjechało z drogi tuż po wyjeździe z tunelu, uderzyło w betonową barierę, a pasażer został wyrzucony z pojazdu" - cytuje stacja kalifornijskie służby drogowe.

Chwilę po uderzeniu w pojeździe wybuchł pożar. Według stacji Zampella był kierowcą samochodu i zginął na miejscu, z kolei pasażer zmarł w szpitalu. Przyczyny zdarzenia nie są znane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chris Rea nie żyje

Kultura i styl

Kim był Vince Zampella?

Vince Zampella był jednym z twórców gry komputerowej "Call of Duty", która sprzedała się w liczbie ponad pół miliarda egzemplarzy na całym świecie. W ostatnich latach stał na czele prac nad stworzeniem przygodowych gier akcji Star Wars Jedi: Fallen Order oraz Star Wars Jedi: Survivor - przypomina CNN.

Rzecznik Electronic Arts przekazał w poniedziałkowym oświadczeniu, że Zampella miał "głęboki i dalekosiężny" wpływ na branżę gier wideo. "Jego praca pomogła ukształtować nowoczesną rozrywkę interaktywną i zainspirowała miliony graczy i twórców na całym świecie. Jego dziedzictwo będzie nadal wpływać na sposób tworzenia gier i na to, jak gracze nawiązują ze sobą więzi przez kolejne pokolenia" - podkreślił.

pc

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: CNN, NBC Los Angeles

Źródło zdjęcia głównego: JILL CONNELLY/PAP/EPA

