Świat

"Tak będzie i teraz". Viktor Orban odpowiada Donaldowi Tuskowi

Viktor Orban
Kierwiński o sporze wokół SAFE. "To jest coś nie do pomyślenia"
Źródło: TVN24
Donald Tusk skrytykował Viktora Orbana za blokowanie europejskiej pomocy dla Ukrainy. Niedługo później premier Węgier odpowiedział szefowi polskiego rządu. Pisał o "odpowiedzialności" na swój naród i wspomniał o Wołodymyrze Zełenskim.

"Premier Orban zablokował właśnie europejską pomoc dla Ukrainy, Kaczyński próbuje zablokować SAFE, czyli pieniądze na obronę i polski przemysł zbrojeniowy. Zgadnijcie, kto się cieszy" - napisał w sobotę po południu na X premier Donald Tusk.

Niedługo później węgierski premier odpowiedział szefowi rządu.

"Drogi Donaldzie, jestem odpowiedzialny za naród węgierski i za Węgry. Jeśli ktoś im szkodzi, moim obowiązkiem jest ich bronić. Tak będzie i teraz. Dopóki prezydent Wołodymyr Zełenski nie wznowi dostaw ropy, nie powinien oczekiwać od nas żadnego wsparcia" - napisał.

Miliardy euro dla Ukrainy i sprzeciw Węgier, dyskusja wokół SAFE

Parlament Europejski przyjął 11 lutego pakiet trzech aktów prawnych, które umożliwią udzielenie Ukrainie przez UE pożyczki w wysokości 90 miliardów euro na lata 2026-27. Kolejnym krokiem jest formalne zatwierdzenie pakietu przez państwa członkowskie w ramach Rady UE, co pozwoli Komisji Europejskiej na wypłatę pierwszej transzy na początku drugiego kwartału 2026 roku.

Jak ogłosił w piątek na X minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, jego kraj będzie blokować tę pożyczkę dla Kijowa do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej przez Ukrainę na Węgry rurociągiem Przyjaźń.

Pod koniec stycznia Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W wyniku ostrzału uszkodzona została południowa nitka rurociągu "Przyjaźń", kluczowa dla dostaw ropy na Węgry i Słowację. Po tym zdarzeniu tranzyt rosyjskiej ropy przez Ukrainę został wstrzymany. Kijów tłumaczył, że przerwa jest skutkiem zniszczeń spowodowanych rosyjskim atakiem. Węgry i Słowacja utrzymują jednak, że naprawa mogłaby już zostać przeprowadzona.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Viktor Orban
Orban: ci, którzy zamknęli Przyjaźń, wysadzili Nord Stream
BIZNES
Rurociąg "Przyjaźń"
Węgry i Słowacja wstrzymują dostawy paliwa na Ukrainę
BIZNES
shutterstock_2126642540
Rosyjska ropa przestała płynąć. Węgry sięgają po strategiczne rezerwy
BIZNES

W Polsce za toczy się dyskusja wokół SAFE. Polska jest głównym beneficjentem tego unijnego programu. Ma otrzymać dziesiątki miliardów euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek na wzmocnienie obronności, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego produkowanego w Europie.

Eksperci mówią o wielkiej szansie dla naszych Sił Zbrojnych, a opozycja forsuje narrację, że program to rzekomo zagrożenie dla Polski.

CZYTAJ WIĘCEJ: Czym jest program SAFE? Co oznacza dla Polski?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił w poniedziałek, że prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować ustawę wdrażającą unijny program SAFE. Według niego program ma "potężne aspekty polityczne", a jego celem jest zjednoczenie Europy "pod niemieckim przywództwem".

pc

Opracował Filip Czerwiński/akr

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ZOLTAN FISCHER

Viktor OrbanDonald TuskJarosław KaczyńskiWęgryUkrainaRosjaRopa naftowaProgram SAFEUnia Europejskaobronność
