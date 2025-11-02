Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zaginiona nastolatka znaleziona żywa w pudle

Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zaginiona 13-letnia dziewczynka została znaleziona w piwnicy mężczyzny w Pensylwanii
Źródło: Google Earth
13-letnią dziewczynkę z Luizjany policja odnalazła w pudle ukrytym w piwnicy w innym stanie - poinformował "The Guardian". Nastolatka zaginęła prawie dwa tygodnie temu po tym, jak w internecie poznała 26-latka. W porwanie mogło być zaangażowanych więcej osób.

Brytyjski dziennik opisał, że 13-letnia dziewczynka z Luizjany, która zaginęła 20 października, została znaleziona żywa kilka stanów dalej - w mieście Pittsburgh w Pensylwanii. Dziecko zniknęło po tym, jak poznało w internecie, a dokładnie na Snapchacie, 26-letniego Ki-Shawna Crumity'ego.

Śledczy podążali jej tropem przez kilka stanów, a w czwartek udało się ją znaleźć uwięzioną w przykrytym prześcieradłem pudle w piwnicy mężczyzny.

- To dziecko zostało uwiedzione, wykorzystane, a następnie było molestowane seksualnie przez nieznajomych, którzy znaleźli je w internecie - powiedziała prokurator generalna Luizjany Liz Murrill. Jak podkreśliła, "to tylko jeden z przykładów zagrożeń związanych z mediami społecznościowymi i handlem ludźmi".

Lokalni dziennikarze - powołując się na urzędników - przekazali Guardianowi, że dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie zabezpieczono dowody napaści seksualnej.

Trzej mężczyźni aresztowani

W czwartek policja w Pittsburghu poinformowała o aresztowaniu w sprawie 26-letniego Ki-Shawna Crumity'ego. Oskarżono go o handel ludźmi, napaść seksualną, bezprawny kontakt z osobą nieletnią i deprawację dziecka. "Jest jednym z co najmniej trzech mężczyzn aresztowanych do soboty w ramach śledztwa prowadzonego przez organy ścigania w kilku stanach" - podał dziennik.

Zatrzymani zostali również 62-letni Ronald Smith oraz 64-letni Alvin Hanson, którzy mieli pomóc w porwaniu, a dokładnie przewieźć dziewczynkę z Baton Rouge w Luizjanie do Georgii, a następnie umieścić ją w autobusie jadącym dalej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wchodzą do internetu za wcześnie i za często. Niepokojące dane

Wchodzą do internetu za wcześnie i za często. Niepokojące dane

Polska
"Każde dziecko, które wędruje po internecie, jest zagrożone". Eksperci: aktywność rodziców jest kluczowa

"Każde dziecko, które wędruje po internecie, jest zagrożone". Eksperci: aktywność rodziców jest kluczowa

Polska

Dziewczynka złożyła szczegółowe zeznania

Jak donosiły lokalne media, dziewczynka miała szczegółowo opowiedzieć śledczym o tym, co ją spotkało. Cumity miał obiecać pomoc w jej adoptowaniu przez zaufaną osobę dorosłą. Następnie nastolatka dotarła do Pittsburgha autobusem i zjawiła się w domu mężczyzny.

Śledczy poinformowali, że spodziewają się kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

Media wspominają też o osobie trzeciej, która miała przebywać w piwnicy, a którą opisano jako kobietę.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
dzieciPrzemocBezpieczeństwo w interneciePrzemoc seksualna
Czytaj także:
Flota cieni
Tak działa Bałtycka Warta. Finowie o "udaremnionych atakach"
Świat
Ekshumacje szczątków polskich żołnierzy w Lwowie-Zboiskach
Kolejne kroki w sprawie ekshumacji w Ukrainie
Polska
shutterstock_1899265906
W ich organizmach także odkryli "wieczne chemikalia"
METEO
Zniszczenia w jamajskim mieście Black River po uderzeniu hurganu Melissa
"Pomoc nie nadeszła", "chaos totalny". Życie po huraganie
Świat
Malediwy
Turystyczny raj wprowadza pierwszy taki zakaz. Grożą surowe kary
Świat
Samochód Stephanie Land
"Nie sądzę, żeby ktoś z radością wybierał takie życie"
Joanna Rubin-Sobolewska
Ludzie uczcili pamięć ofiar tragedii w Nowym Sadzie 16 minutami ciszy
Tysiące ludzi i szesnaście minut ciszy. Uczcili pierwszą rocznicę tragedii
Świat
Ulewa, burza, deszcz
Tu będzie mocno padać. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Zamknięto najgłośniejszy skandal igrzysk w Pekinie
EUROSPORT
moskwa noc shutterstock_1850694631
Dowódca zapowiada blackouty w Rosji. "To nic strasznego. Dacie radę"
Świat
Zostera Marina pochodzi z Wysp Japońskich
Trudno w to uwierzyć, ale ona się odradza. Jest coraz lepiej
Aleksandra Arendt-Czekała
BRITAIN-POLICE-CAMBRIDGESHIRE-0001
Premier zabrał głos po brutalnym ataku w pociągu
Świat
Luwr po napadzie
Zarzuty za kradzież w Luwrze, "cios" pod Moskwą, groźba Trumpa
WARTO WIEDZIEĆ
Jesień, deszcz, opady
Duża różnica temperatury między północą a południem
METEO
imageTitle
Efektowna wygrana Realu. Mbappe znów zachwycił
Najnowsze
imageTitle
Salah wykorzystał błąd bramkarza. Przełamanie Liverpoolu
EUROSPORT
26 min
dda
"Stałem w łóżeczku i krzyczałem do taty, żeby zostawił mamę"
Depresja systemu
Donald Trump
Trump grozi interwencją "na ostro". Zarządził przygotowania
Świat
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
W tych dzielnicach już nie kupisz alkoholu w nocy
WARSZAWA
shutterstock_2643556471
Spotkali się na szczycie, Trump usłyszał przeprosiny. Poszło o reklamę
Świat
Pogotowie gazowe (zdj. ilustracyjne)
Wyciek gazu w Toruniu. Trzeba zrobić wykop, bo "trudno wskazać źródło"
Polska
Kenia-000535
Masa ziemi osunęła się na domy. Są kolejne ofiary
METEO
imageTitle
Pokaz mocy Bayernu w ligowym hicie
EUROSPORT
Siostra Małgorzata Chmielewska
Siostra Chmielewska o "haniebnej" ustawie
Polska
imageTitle
Świątek skomentowała swoje imponujące zwycięstwo
EUROSPORT
Szczyt Ortler we Włoszech
Lawina w Alpach. Są ofiary śmiertelne
METEO
Z Luwru skradziono cenne klejnoty
38-latka z zarzutami po kradzieży w Luwrze. "Jest zdruzgotana"
Świat
Tchéky Karyo
Tchéky Karyo nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Sinner upokorzył Zvereva w Paryżu
EUROSPORT
shutterstock_1809198358
"Miał chwycić jedną dziewczynkę za rękę, drugą za kaptur". Sprawa trafiła na policję
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica