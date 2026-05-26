Świat

USA przeprowadziły w Iranie uderzenia "w samoobronie"

Siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie
Nagranie pokazujące rzekome wystrzelenie przez irańską marynarkę wojenną pocisków w kierunku USA
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: X/CENTCOM
Mimo trwającego zawieszenia broni amerykańskie wojsko przeprowadziło uderzenia na południu Iranu - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny - podało dowództwo.

- Siły amerykańskie przeprowadziły dziś ataki w samoobronie w południowym Iranie, aby chronić nasze wojska przed zagrożeniami ze strony sił irańskich - oświadczył rzecznik CENTCOM kpt Tim Hawkins. Jak dodał, wśród celów były stanowiska wyrzutni rakietowych oraz irańskie łodzie próbujące rozmieścić miny.

- Amerykańskie wojsko będzie bronić sił USA, jednocześnie zachowując powściągliwość w trakcie zawieszenia broni - podkreślił rzecznik dowództwa, odpowiadającego za amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie.

Źródło zdjęcia: X/CENTCOM

Wysoki rangą przedstawiciel władz USA powiedział stacji Fox News, że dwie irańskie łodzie zostały przyłapane na stawianiu min w cieśninie Ormuz. Obie jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zostały zniszczone.

Eksplozje na południu Iranu

Uderzono także w wyrzutnię rakiet ziemia-powietrze w mieście Bandar-e Abbas, namierzającą amerykańskie samoloty. - To były uderzenia defensywne - zapewnił. Źródła podkreśliły, że ostrzały nie oznaczają końca rozejmu. Ataki już zakończono.

Trump: nie słuchajcie frajerów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump: nie słuchajcie frajerów

Wcześniej agencje informacyjne relacjonowały, że w pobliżu cieśniny Ormuz, w okolicy miasta Bandar-e Abbas na południu Iranu słychać było eksplozje.

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. W czasie trwającego od 8 kwietnia rozejmu dochodziło już wcześniej do wymiany ognia - przypomniała CNN.

Źródło: PAP
