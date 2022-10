Zaatakował stewardesy, zniszczył drzwi w samolocie. Przed lotem zjadł grzyby halucynogenne

Mężczyzna, który zaatakował stewardesy i zniszczył drzwi do toalety w samolocie linii United Airlines, przyznał się do zażycia przed lotem grzybów halucynogennych - informuje "Washington Post", powołując się na raport agentów FBI. W obezwładnianie agresywnego pasażera zaangażowany był nie tylko personel pokładowy, ale również inni uczestnicy lotu.

"Klaskał, wykrzykiwał przekleństwa"

Jak relacjonowali świadkowie, Cherruy Loghan Sevilla od początku obsługiwanego przez United Airlines lotu z Miami do Waszyngtonu zachowywał się podejrzanie. W pewnym momencie miał chwycić za ramię kobietę, która wraz z ojcem siedziała obok niego. Po tym incydencie oboje przesiedli się na inne miejsca.

Z relacji świadków wynika, że Sevilla "przybliżał się do twarzy innych pasażerów, śmiejąc się i wpatrując w nich". Ignorował prośby personelu pokładowego o powrót na miejsce. Zamiast tego kładł się na podłodze w przejściu. Gdy jedna ze stewardes kontynuowała prośby o zajęcie swojego fotela, mężczyzna napadł na nią, po czym złapał ją za pierś.

Na pomoc stewardesie ruszyli inni członkowie personelu oraz pasażerowie. Jednym z nich był obecny na pokładzie pracownik organów ścigania. Obezwładnił on Sevillę i założył na jego prawym nadgarstku kajdanki. Pasażer jednak nadal się szarpał, wykręcił ramię próbującemu powstrzymać go stewardowi. Dopiero po włączeniu się do akcji kolejnych pasażerów udało się założyć kajdanki na drugą rękę Sevilli.