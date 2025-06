CNN: kolejny amerykański lotniskowiec popłynie w stronę Izraela

Lotniskowiec USS Ford na nagraniu archiwalnym Źródło: Reuters

Grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald Ford przybędzie w przyszłym tygodniu na wschodnie Morze Śródziemne - podał w środę CNN. Wcześniej na Morze Śródziemne skierowano lotniskowiec Nimitz, zaś na Morzu Arabskim jest inny lotniskowiec, USS Carl Vinson.

Jak donosi CNN, powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, rozmieszczenie Forda i towarzyszących mu okrętów w obszarze europejskim było planowane już w pod koniec ubiegłego roku, lecz w związku z konfliktem izraelsko-irańskim zostanie on skierowany na wschodnie Morze Środziemne, blisko Izraela.

CNN nie podał, skąd wyruszyć ma lotniskowiec, lecz ostatnia jego publicznie znana lokalizacja to baza marynarki wojennej w Norfolk w Wirginii.

Wcześniej przedstawiciele Pentagonu informowali też o wysłaniu na ten sam obszar - wcześniej niż planowano - grupy uderzeniowej lotniskowca USS Nimitz z Morza Południowochińskiego. Na Morzu Arabskim znajduje się z kolei USS Carl Vinson oraz towarzyszące mu niszczyciele i krążowniki rakietowe.

Według Reutersa do Europy skierowanych zostało też ponad 30 amerykańskich latających cystern.

Konflikt Izraela z Iranem

USA jak dotąd wspierały izraelską obronę przed irańskimi atakami rakietowymi, lecz nie dołączyły do operacji ofensywnych. Trump twierdził, że USA "nie mają nic wspólnego" z izraelskimi nalotami i wzywał obie strony do zawarcia porozumienia, lecz pytany przez ABC, przyznał, że to możliwe, iż USA wesprą izraelską kampanię bombardowań.

USA uczestniczyły w obronie Izraela również podczas poprzednich dwóch ataków rakietowych Iranu w 2024 r.

